Djokovic e la sorpresa di Cristiano Ronaldo: "Il mio corpo inizia a tremare ma..."

"Un esempio per le generazioni che verranno, un fenomeno": Cristiano Ronaldo parla così di Novak Djokovic . E lo fa a Dubai, dal palco del Globe Soccer Awards. Direte: cosa c'entra uno dei più forti tennisti di sempre in un premio dedicato al calcio? Semplice: CR7 "istituisce" il Globe Sports Award e a sorpresa chiama Nole sul palco e gli consegna il trofeo. Emozionato, più volte Djokovic parla di sorpresa: "Non me lo aspettavo, davvero non me lo aspettavo. Quando giocava nel Real ho conosciuto Cristiano. Per me era un'ispirazione, comandava il calcio in quel momento come oggi. Ci chiamiamo amici e abbiamo tante cose in comune. Cerco sempre la motivazione per giocare al più alto livello".

Djokovic e le parole sul futuro nel tennis

Come Cristiano, può fermare il tempo? Djokovic è onesto: "Il mio corpo inizia un po' a tremare e mi chiedo se sono ancora in grado. Poi vedo Cristiano e penso che sì, entrambi ci spingiamo per andare oltre i nostri limiti". E allora, visto che non hanno voglia di fermarsi: arriveranno prima i venticinque Slam di Nole o i mille gol di Cristiano? "Magari ci riusciamo insieme - dice ancora un emozionato Djokovic -. Sono molto orgoglioso di quanto ho fatto, ringrazio mia moglie, i miei figli e i miei fratelli. Tante persone mi hanno aiutato ed essere qui davanti a tante leggende è veramente speciale. Dio mi ha dato una grande opportunità, continuerò come Cristiano. Lui dice che è serio quando dice che raggiungerà i mille gol e io posso dire che voglio continuare con la stessa serietà". Gli avversari sono avvisati: Djokovic non ha alcuna voglia di dire basta.