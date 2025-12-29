Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Kyrgios avvisa tutti, la frase dopo la vittoria con Sabalenka: “Sono pronto. Non credo che molti…”

In seguito al successo nella battaglia dei sessi, il tennista australiano ha elogiato sé stesso e ha parlato di un "grande passo avanti per il tennis"
Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka

"È stata una partita davvero difficile". Questa la prima frase pronunciata da Nick Kyrgios nell'intervista post match dopo la vittoria ai danni di Aryna Sabalenka in occasione della battaglia dei sessi, andata in scena presso la Coca-Cola Arena di Dubai. A dir la verità l'australiano ha vinto piuttosto comodamente, liquidando l'avversaria con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco circa, tuttavia ha evidentemente avuto l'impressione di non aver avuto vita facile. Il merito, a suo dire, è stata soprattutto di Sabalenka: "È una tennista incredibile, una rivale pazzesca e una grande campionessa. Onestamente, ho dovuto concentrarmi perché poteva succedere di tutto. Quando si muoveva avanti e indietro e faceva qualche colpo ho pensato che la differenza con i migliori giocatori uomini fosse poca".

L'auto-elogio di Kyrgios

Il tennista di Canberra non ha poi perso l'occasione per portare acqua al proprio mulino, facendo i complimenti a sé stesso per il coraggio dimostrato: "Non credo che molte persone avrebbero osato giocare questa partita, soprattutto nel mio stato. Aryna era pronta per la sfida, mentre io ho giocato sotto pressione essendo ormai lontano dal circuito da due anni. E in questo periodo peraltro non riuscivo praticamente a usare la mano destra". Come Sabalenka, anche Kyrgios ha auspicato altre sfide simili in futuro, ma soprattutto ha infine sottolineato l'importanza di un incontro tra un uomo e una donna come quello disputato a Dubai: "Penso che questo sia un grande passo avanti per il tennis".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

