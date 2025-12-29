Kyrgios avvisa tutti, la frase dopo la vittoria con Sabalenka: “Sono pronto. Non credo che molti…”

"È stata una partita davvero difficile". Questa la prima frase pronunciata da Nick Kyrgios nell'intervista post match dopo la vittoria ai danni di Aryna Sabalenka in occasione della battaglia dei sessi, andata in scena presso la Coca-Cola Arena di Dubai. A dir la verità l'australiano ha vinto piuttosto comodamente, liquidando l'avversaria con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco circa, tuttavia ha evidentemente avuto l'impressione di non aver avuto vita facile. Il merito, a suo dire, è stata soprattutto di Sabalenka: "È una tennista incredibile, una rivale pazzesca e una grande campionessa. Onestamente, ho dovuto concentrarmi perché poteva succedere di tutto. Quando si muoveva avanti e indietro e faceva qualche colpo ho pensato che la differenza con i migliori giocatori uomini fosse poca".