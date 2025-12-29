“Una farsa”, “Un circo”: la stampa estera senza pietà contro l’esibizione Sabalenka-Kyrgios

C'era grande attesa per la battaglia dei sessi tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka , tuttavia all'indomani della sfida andata in scena presso la Coca-Cola Arena il pensiero più diffuso è che le aspettative siano state deluse . Sicuramente l'evento ha potuto godere di una copertura più grande rispetto al solito in virtù della sua programmazione, disputandosi il 28 dicembre, vale a dire in un periodo in cui i circuiti ATP e WTA sono fermi. Detto ciò, la sfida che ha messo di fronte l'australiano e la bielorussa - vinta da Nick con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto circa - non ha convinto praticamente nessuno. Non solo gli utenti sui social hanno espresso la loro delusione davanti allo spettacolo offerto dai due giocatori in campo, ma anche la stampa internazionale ha severamente criticato il match , arrivando a usare termini piuttosto forti.

Kyrgios-Sabalenka, stampa estera spietata

"È stata semplicemente un'esibizione fuori stagione" ha scritto la BBC, che ha trasmesso il match sui propri canali ma non ha nascosto la delusione. "Match lontano dallo spettacolo e dall'intensità promessi". Particolarmente duro anche il giudizio del The Athletic, che ha tuonato: "Tutto si è risolto in una farsa". Per poi aggiungere: "Era lo scenario temuto dal tennis femminile e dallo sport in generale: la miglior giocatrice al mondo che perde contro un avversario in difficoltà nella gestione delle energie e che ha giocato con un'intensità limitata". Sulla stessa lunghezza d'onda infine il The Guardian: "La battaglia dei sessi si è trasformata in un circo". Eloquente poi la conclusione dell'articolo: "I misogini e gli incel erano entusiasti. Sconfortati invece i puristi del tennis".