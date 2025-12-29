Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Una farsa”, “Un circo”: la stampa estera senza pietà contro l’esibizione Sabalenka-Kyrgios

La battaglia dei sessi andata in scena a Dubai è stata severamente criticata dai principali quotidiani internazionali
2 min
TagsAryna SabalenkaNick Kyrgios

C'era grande attesa per la battaglia dei sessi tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, tuttavia all'indomani della sfida andata in scena presso la Coca-Cola Arena il pensiero più diffuso è che le aspettative siano state deluse. Sicuramente l'evento ha potuto godere di una copertura più grande rispetto al solito in virtù della sua programmazione, disputandosi il 28 dicembre, vale a dire in un periodo in cui i circuiti ATP e WTA sono fermi. Detto ciò, la sfida che ha messo di fronte l'australiano e la bielorussa - vinta da Nick con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto circa - non ha convinto praticamente nessuno. Non solo gli utenti sui social hanno espresso la loro delusione davanti allo spettacolo offerto dai due giocatori in campo, ma anche la stampa internazionale ha severamente criticato il match, arrivando a usare termini piuttosto forti.

Kyrgios-Sabalenka, stampa estera spietata

"È stata semplicemente un'esibizione fuori stagione" ha scritto la BBC, che ha trasmesso il match sui propri canali ma non ha nascosto la delusione. "Match lontano dallo spettacolo e dall'intensità promessi". Particolarmente duro anche il giudizio del The Athletic, che ha tuonato: "Tutto si è risolto in una farsa". Per poi aggiungere: "Era lo scenario temuto dal tennis femminile e dallo sport in generale: la miglior giocatrice al mondo che perde contro un avversario in difficoltà nella gestione delle energie e che ha giocato con un'intensità limitata". Sulla stessa lunghezza d'onda infine il The Guardian: "La battaglia dei sessi si è trasformata in un circo". Eloquente poi la conclusione dell'articolo: "I misogini e gli incel erano entusiasti. Sconfortati invece i puristi del tennis".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Kyrgios avvisa tutti, la frase dopo la vittoria con SabalenkaPerché il campo di Sabalenka è più corto di quello di Kyrgios?

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS