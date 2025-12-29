Corriere dello Sport.it
Djokovic copierà Sinner: la curiosa indiscrezione sull'outfit all'Australian Open© Getty

Djokovic copierà Sinner: la curiosa indiscrezione sull'outfit all'Australian Open

Il campione serbo dovrebbe abbandonare il tradizionale colore blu navy per il verde: il completo sarebbe simile a quello di Jannik, che aveva generato tante ironie al Roland Garros
Valerio Minutiello
Djokovic copierà l’outfit di Sinner. Secondo alcune indiscrezioni il campione serbo per gli Australian Open dovrebbe abbandonare il classico colore blu navy della Lacoste per puntare tutto sul verde. A completare la divisa ci sarebbero dei pantaloncini blu. Sarebbe un completo molto simile a quello della Nike, indossato da Sinner nel 2026 al Roland Garros.

Sinner, l'outfit diventato virale: e ora Djokovic...

Un outfit che era diventato virale sui social. Jannik era diventato Luigi, il fratello di SuperMario Bros. Anche il suo coach Darren Cahill si era divertito a prenderlo in giro, scrivendo “Forza Luigi”. Quando interpellato sulle sue preferenze, Sinner ha risposto che gradisce un completo total black, ma spesso si adegua alle scelte della Nike. Adesso c’è grande attesa per vedere il completo che sfoggerà per l’Australian Open, primo grande appuntamento della stagione. Intanto però, le prime indiscrezioni su Djokovic lasciano intuire che ne vedremo delle belle. 

Sinner, stesso stile dell'anno scorso

E Sinner che outfit indosserà? Forse alla Nike hanno pensato che il motto "Squadra che vince non si cambia" vale anche per l'abbigliamento. Infatti Jannik, campione per due volte consecutive a Melbourne, dovrebbe indossare un completo con i colori simili a quello dell'anno scorso. Giallo senape per le sfide pomeridiane, e una tonalità più sul verde per quelle serali. Anche la divisa del 2025 aveva generato diversi commenti sui social, dividendo il pubblico. Qualcuno li considerava un po' troppo sbiaditi. Quest'anno infatti saranno più scuri.

 

 
Alcaraz, canottiera multicolor

Carlos Alcaraz dovrebbe optare per una canottiera multicolor, verde, nera e bianca. Un outfit sicuramente molto appariscente, anche questo destinato a far discutere. Il numero uno al mondo più volte ha indossato una canottiera invece della classica t-shirt. Lo ha fatto anche nella passata edizione degli Australian Open, con una tonalità di verde diversa, ma non gli ha portato bene visto che non ha superato i quarti.

 

 

 

 

 

