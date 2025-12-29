Djokovic copierà Sinner: la curiosa indiscrezione sull'outfit all'Australian Open

Sinner, stesso stile dell'anno scorso

E Sinner che outfit indosserà? Forse alla Nike hanno pensato che il motto "Squadra che vince non si cambia" vale anche per l'abbigliamento. Infatti Jannik, campione per due volte consecutive a Melbourne, dovrebbe indossare un completo con i colori simili a quello dell'anno scorso. Giallo senape per le sfide pomeridiane, e una tonalità più sul verde per quelle serali. Anche la divisa del 2025 aveva generato diversi commenti sui social, dividendo il pubblico. Qualcuno li considerava un po' troppo sbiaditi. Quest'anno infatti saranno più scuri.