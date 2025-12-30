Quanto manca Sinner: c’è già un italiano in top 10 in classifica, e non è Jannik…

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione, che prenderà il via per il circuito maggiore con la United Cup. Il torneo per nazionali a squadre miste è in programma dal 2 all'11 gennaio tra Perth e Sydney e assegna punti per il ranking Atp/Wta con un format che vedrà andare in scena tre incontri per ogni sfida: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. L'Italia sarà rappresentata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, oltre ad Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. Bisognerà attendere invece il 10 gennaio per rivedere in campo Jannik Sinner nell'esibizione in Corea del Sud contro Carlos Alcaraz, ma il numero due del mondo farà il suo debutto stagionale in un torneo ufficiale agli Australian Open con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2025.