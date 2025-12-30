Sabalenka ora fa sul serio: dopo la tanto criticata esibizione con Kyrgios sbarca a Brisbane
Dopo la tanto criticata Battaglia dei sessi disputata alla Coca Cola Arena di Dubai contro Nick Kyrgios, uscito vincitore dalla sfida con il punteggio di 6-3 6-3, per Aryna Sabalenka è il momento di fare sul serio. La numero uno del mondo inizierà la sua stagione al Wta 250 di Brisbane, torneo in prorgamma dal 4 all'11 gennaio che lo scorso anno la vide trionfare nell'ultimo atto contro Polina Kudermetova in tre set. Un appuntamento importante per la bielorussa in vista degli Australian Open dove proverà a conquistare il titolo dopo la finale persa lo scorso anno per mano di Madison Keys.
Sabalenka è arrivata a Brisbane
Sui profili social ufficiali del torneo è intanto spuntato un video dell'arrivo di Sabalenka a Brisbane, pronta per iniziare in grande stile il 2026 come già aveva fatto nel 2025. Al via nel primo torneo dell'anno ci saranno anche Elena Rybakina, Mirra Andreeva e Paula Badosa.