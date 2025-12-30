Sabalenka ora fa sul serio: dopo la tanto criticata esibizione con Kyrgios sbarca a Brisbane

Sabalenka è arrivata a Brisbane

Sui profili social ufficiali del torneo è intanto spuntato un video dell'arrivo di Sabalenka a Brisbane, pronta per iniziare in grande stile il 2026 come già aveva fatto nel 2025. Al via nel primo torneo dell'anno ci saranno anche Elena Rybakina, Mirra Andreeva e Paula Badosa.