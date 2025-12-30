Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Sabalenka ora fa sul serio: dopo la tanto criticata esibizione con Kyrgios sbarca a Brisbane

La numero uno del mondo inizierà la sua stagione dal Wta 250 australiano dove lo scorso anno conquistò il titolo nella finale con Polina Kudermetova
Dopo la tanto criticata Battaglia dei sessi disputata alla Coca Cola Arena di Dubai contro Nick Kyrgios, uscito vincitore dalla sfida con il punteggio di 6-3 6-3, per Aryna Sabalenka è il momento di fare sul serio. La numero uno del mondo inizierà la sua stagione al Wta 250 di Brisbane, torneo in prorgamma dal 4 all'11 gennaio che lo scorso anno la vide trionfare nell'ultimo atto contro Polina Kudermetova in tre set. Un appuntamento importante per la bielorussa in vista degli Australian Open dove proverà a conquistare il titolo dopo la finale persa lo scorso anno per mano di Madison Keys.

Sabalenka è arrivata a Brisbane

Sui profili social ufficiali del torneo è intanto spuntato un video dell'arrivo di Sabalenka a Brisbane, pronta per iniziare in grande stile il 2026 come già aveva fatto nel 2025. Al via nel primo torneo dell'anno ci saranno anche Elena Rybakina, Mirra Andreeva e Paula Badosa.

