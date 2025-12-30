Lo strano allenamento di Alcaraz sul servizio, con un mini canestro: ecco il motivo

Carlos Alcaraz non lascia nulla al caso nella sua preparazione verso l’Australian Open (dal 12 gennaio al 1° febbraio). L’obiettivo è chiaro: conquistare per la prima volta il titolo a Melbourne, torneo in cui finora non è mai andato oltre i quarti di finale. Un paradosso, se si considera che lo spagnolo ha già vinto tutti e tre gli altri tornei del Grande Slam(due volte ciascuno) e si esprime ad altissimi livelli anche sul cemento. Per arrivare al massimo della condizione, il numero uno del mondo ha scelto di non disputare tornei di avvicinamento, concentrandosi esclusivamente sul lavoro in allenamento e sulla cura dei dettagli. Tra questi, uno in particolare: il lancio di palla al servizio, fase chiave per l’efficacia del colpo.

Lo strano allenamento di Alcaraz con il servizio

In queste ore sta facendo il giro dei social un video diventato virale. Le immagini mostrano il nuovo (e unico) allenatore di Alcaraz, Samuel López — dopo la recente separazione da Juan Carlos Ferrero — mentre tiene un mini canestro da basket fissato a una perchetta. Il canestro funge da riferimento visivo: Alcaraz deve lanciare la palla con la mano sinistra dentro il canestro, senza colpirla con la racchetta. L’obiettivo è riprodurre in modo costante il lancio perfetto, fondamentale soprattutto per la prima di servizio. In questo caso il lancio è molto avanzato rispetto al corpo e la palla ricade all’interno del campo, ideale per un servizio piatto e potente, senza effetto. Dopo alcune ripetizioni “a secco”, il canestro viene tolto e Alcaraz serve normalmente, cercando di replicare lo stesso identico gesto appena assimilato.