Cobolli, Paolini e gli altri azzurri in cerca di un ristorante italiano a Perth: la stagione sta per iniziare

La nuova stagione è ormai alle porte. Il 2026 si aprirà come di consueto, negli ultimi anni, con la United Cup, il torneo dedicato alle squadre nazionali miste che metterà in palio punti per i ranking Atp e Wta e che prenderà il via il 2 gennaio con la finale in programma domenica 11 gennaio. L'Italia, che nel 2025 fu eliminata ai quarti di finale dalla Repubblica Ceca, sarà guidata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli e a completare il gruppo saranno Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani.