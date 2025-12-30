Cobolli, Paolini e gli altri azzurri in cerca di un ristorante italiano a Perth: la stagione sta per iniziare
La nuova stagione è ormai alle porte. Il 2026 si aprirà come di consueto, negli ultimi anni, con la United Cup, il torneo dedicato alle squadre nazionali miste che metterà in palio punti per i ranking Atp e Wta e che prenderà il via il 2 gennaio con la finale in programma domenica 11 gennaio. L'Italia, che nel 2025 fu eliminata ai quarti di finale dalla Repubblica Ceca, sarà guidata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli e a completare il gruppo saranno Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani.
United Cup, gli azzurri cercano un ristorante italiano
La squadra azzurra di United Cup ha lanciato sui social un appello ai fan chiedendo se qualcuno conoscesse un ristorante italiano a Perth. Nella foto Cobolli, Paolini, Vavassori ed Errani insieme a Stefano Cobolli che sarà il capitano del gruppo in quanto coach di Flavio. L'Italia è stata inserita nel Gruppo C con Svizzera e Francia e giocherà i suoi incontri proprio a Perth. La sfida con la Svizzera è in programma domenica 4 gennaio a partire dalle ore 10:00, mentre quella contro la Francia andrà in scena martedì 6 gennaio alle 3:00.