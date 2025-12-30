Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Furlan e la frase a sorpresa su Musetti: "Secondo me rispetto a Sinner e Alcaraz..."

L'ex coach di Jasmine Paolini, oggi opinionista, ha parlato della potenziale crescita e del talento del tennista carrarino
In una recente intervista Renzo Furlan ha parlato di Jannik Sinner e della sua forza mentale che gli ha permesso di non scoraggiarsi dopo un inizio di stagione che lo aveva visto prima conquistare il titolo agli Australian Open e poi doversi fermare per i tre mesi di sospensione relativa al caso doping. "Non ho mai pensato che il giocattolo Sinner potesse rompersi - ha detto - perché conosco il ragazzo, so quanto è intelligente e so chi sono le persone che gli stanno vicino. Poteva esserci un po’ di apprensione al primo torneo, ma scollinato Roma non c’erano più dubbi sul suo ritorno ad alto livello. Stiamo parlando di un giocatore che è sempre votato a dare qualcosa in più. Si chiama mentalità. Sinner e Alcaraz non si accontentano mai e quando perdono alzano il livello continuando a rincorrersi uno con l’altro. Dopo Wimbledon è toccato allo spagnolo inseguire, dopo gli US Open a Jannik".

Furlan e la previsione su Musetti

L'ex coach di Jasmine Paolini, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato anche del potenziale e del talento di Lorenzo Musetti: "Lorenzo sulla terra ha perso solo con Alcaraz e Draper. Il suo 2025 è stato ottimo, nel 2026 può puntare a diventare il nº 3 perché paradossalmente gioca meglio rispetto a Sinner e Alcaraz. Le qualità e il potenziale ci sono, poi la vittoria di uno Slam è legato a tante circostanze". 

