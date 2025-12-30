L'attacco pesantissimo alla sfida tra Kyrgios e Sabalenka: "Una roba pietosa, una farsa deplorevole. Hanno infangato il tennis"
Continua a raccogliere opinioni discordanti la Battaglia dei sessi andata in scena alla Coca Arena di Dubai che ha visto Nick Kyrgios imporsi su Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3 6-3. Una partita, giocata con il campo della bielorussa ridotto del 9% e con un solo servizio a disposizione di entrambi i giocatori, che è stata apprezzata dai tifosi presenti sugli spalti che hanno potuto assistere a qualche colpo spettacolare e a momenti di pieno divertimento.
Maylin, la dura critica alla Battaglia dei sessi
Tra i detrattori dell'evento, il giornalista francese Benoit Maylin lo ha definito uno spettacolo impietoso. "Finalmente è finita questa farsa - ha scritto in un post su X -, questo pietoso intermezzo gonfiato dal business, indigesto, totalmente fasullo, che avrà come unico risultato quello, deplorevole, di aver infangato lo sport, il tennis e la differenza tra i sessi. Desolante".