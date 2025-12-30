L'attacco pesantissimo alla sfida tra Kyrgios e Sabalenka: "Una roba pietosa, una farsa deplorevole. Hanno infangato il tennis"

Continua a raccogliere opinioni discordanti la Battaglia dei sessi andata in scena alla Coca Arena di Dubai che ha visto Nick Kyrgios imporsi su Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3 6-3. Una partita, giocata con il campo della bielorussa ridotto del 9% e con un solo servizio a disposizione di entrambi i giocatori, che è stata apprezzata dai tifosi presenti sugli spalti che hanno potuto assistere a qualche colpo spettacolare e a momenti di pieno divertimento.