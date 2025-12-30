Sinner, vacanze natalizie finite a Dubai: Jannik si allena per il 2026 e pensa a battere Alcaraz

È sempre più vicino l'inizio della nuova stagione, che prenderà ufficialmente il via per quanto riguarda il circuito maggiore con la United Cup, il torneo a squadre nazionali miste in programma dal 2 al 11 gennaio. L'Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio mentre non ci sarà Jannik Sinner. Il numero due del mondo ripartirà nel 2026 dall'esibizione in programma a Seul, in Corea del Sud, contro Carlos Alcaraz mentre il primo impegno ufficiale sarà quello degli Australian Open, dove dovrà difendere il titolo conquisato lo scorso anno.