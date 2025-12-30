Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, vacanze natalizie finite a Dubai: Jannik si allena per il 2026 e pensa a battere Alcaraz

Il numero due del mondo inizierà l'anno con l'esibizione in programma il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud, contro Carlos Alcaraz
2 min
Tagsjannik sinner

È sempre più vicino l'inizio della nuova stagione, che prenderà ufficialmente il via per quanto riguarda il circuito maggiore con la United Cup, il torneo a squadre nazionali miste in programma dal 2 al 11 gennaio. L'Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio mentre non ci sarà Jannik Sinner. Il numero due del mondo ripartirà nel 2026 dall'esibizione in programma a Seul, in Corea del Sud, contro Carlos Alcaraz mentre il primo impegno ufficiale sarà quello degli Australian Open, dove dovrà difendere il titolo conquisato lo scorso anno. 

Sinner in campo per preparare il 2026

Dopo aver passato le vacanze in famiglia, Sinner è tornato a Montecarlo dove trascorrerà come di consueto gli ultimi giorni dell'anno. Intanto, nei giorni scorsi, il campione azzurro ha pubblicato alcune immagini dei suoi allenamenti a Dubai per preparare la nuova stagione. Oltre a contendersi nuovamente il numero uno della classifica mondiale, tra i suoi obiettivi Sinner avrà anche quello di provare l'impresa del "Grande Slam", ovvero vincere tutti e quattro gli Slam in un solo anno. Il suo primissimo rivale sarà ancora una volta Alcaraz, lo stesso giocatore da cui inizierà il suo 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner-Alcaraz, si parte col bottoFurlan e la frase a sorpresa su Musetti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS