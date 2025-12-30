Sinner, vacanze natalizie finite a Dubai: Jannik si allena per il 2026 e pensa a battere Alcaraz
È sempre più vicino l'inizio della nuova stagione, che prenderà ufficialmente il via per quanto riguarda il circuito maggiore con la United Cup, il torneo a squadre nazionali miste in programma dal 2 al 11 gennaio. L'Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio mentre non ci sarà Jannik Sinner. Il numero due del mondo ripartirà nel 2026 dall'esibizione in programma a Seul, in Corea del Sud, contro Carlos Alcaraz mentre il primo impegno ufficiale sarà quello degli Australian Open, dove dovrà difendere il titolo conquisato lo scorso anno.
Sinner in campo per preparare il 2026
Dopo aver passato le vacanze in famiglia, Sinner è tornato a Montecarlo dove trascorrerà come di consueto gli ultimi giorni dell'anno. Intanto, nei giorni scorsi, il campione azzurro ha pubblicato alcune immagini dei suoi allenamenti a Dubai per preparare la nuova stagione. Oltre a contendersi nuovamente il numero uno della classifica mondiale, tra i suoi obiettivi Sinner avrà anche quello di provare l'impresa del "Grande Slam", ovvero vincere tutti e quattro gli Slam in un solo anno. Il suo primissimo rivale sarà ancora una volta Alcaraz, lo stesso giocatore da cui inizierà il suo 2026.