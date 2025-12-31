Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
Gli auguri di buon anno di Sinner: cosa ha detto e chi ha scelto di nominare in un video

Il campione del tennis azzurro chiude il 2025 e guarda già al prossimo anno: le immagini sui social
Il tennis mondiale si prepara a vivere un nuovo capitolo della rivalità più affascinante del momento. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno il 10 gennaio in Corea del Sud in un match di esibizione che farà da gustoso antipasto agli Australian Open, al via il 18 gennaio a Melbourne. Un anno dominato da Sinner, capace di concedere il bis sul cemento di Melbourne e di arricchire il proprio palmarès con lo storico trionfo a Wimbledon, risultato che ha segnato una svolta epocale per il tennis italiano. Tutto questo nonostante i tre mesi di stop per squalifica, superati con una forza mentale e una continuità di rendimento da vero leader del circuito. In attesa di tornare in campo, il campione azzurro ha voluto salutare il 2025 con un post sui social, condividendo immagini e pensieri che raccontano un’annata indimenticabile.

Il video di Sinner per salutare il 2025

“Alcuni momenti altissimi sono stati incredibili. E altri, bassi, sono stati molto difficili da accettare. Ma lungo tutto quest’anno non vedo solo risultati, vedo grandi insegnamenti. Dico veramente grazie a tutto il team, la mia famiglia, e tutti i ragazzi per il supporto. E ora auguro a tutti un felice anno nuovo, festeggiate con le persone che amate e ci rivedremo presto in campo”. Tra i commenti spunta anche quello di Carlos Alcaraz, che usa l’emoji della stretta di mano in segno di amicizia. Stanno tornando.

 

 

