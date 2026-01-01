Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto pronto per la competizione a squadre mista, che andrà in scena in Australia. Le sfide degli azzurri
2 min

Dopo la pausa invernale, torna il grande tennis, con uno dei primi appuntamenti della nuova stagione: la United Cup, la competizione a squadre miste che prenderà il via in Australia. L'Italia si presenta ai nastri di partenza come una delle formazioni più attrezzate per la vittoria finale.

United Cup, quando si gioca e gli avversari dell'Italia

La United Cup si disputerà alla RAC Arena di Perth, in Australia. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo C con Svizzera e Francia. L'obiettivo è raggiungere l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. La sfida con gli elvetici è prevista per il 4 gennaio mentre il 6 ci sarà il match con la Francia.

United Cup, la squadra italiana

La formazione azzurra sarà composta dal capitano Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani.

Italia-Svizzera, il programma delle sfide

Italia-Svizzera inizierà ufficialmente domenica 4 gennaio alle ore 10, quando andrà in scena la sfida tra Paolini e Bencic. A seguire Cobolli affronterà Wawrinka, poi il doppio misto formato da Errani e Vavassori.

Italia-Svizzera, come vederla?

La sfida tra Italia e Svizzera della United Cup 2026 sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cobolli, Paolini a PerthQuanto manca Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS