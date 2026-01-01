United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo la pausa invernale, torna il grande tennis, con uno dei primi appuntamenti della nuova stagione: la United Cup, la competizione a squadre miste che prenderà il via in Australia. L'Italia si presenta ai nastri di partenza come una delle formazioni più attrezzate per la vittoria finale.
United Cup, quando si gioca e gli avversari dell'Italia
La United Cup si disputerà alla RAC Arena di Perth, in Australia. La Nazionale è stata inserita nel Gruppo C con Svizzera e Francia. L'obiettivo è raggiungere l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. La sfida con gli elvetici è prevista per il 4 gennaio mentre il 6 ci sarà il match con la Francia.
United Cup, la squadra italiana
La formazione azzurra sarà composta dal capitano Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani.
Italia-Svizzera, il programma delle sfide
Italia-Svizzera inizierà ufficialmente domenica 4 gennaio alle ore 10, quando andrà in scena la sfida tra Paolini e Bencic. A seguire Cobolli affronterà Wawrinka, poi il doppio misto formato da Errani e Vavassori.
Italia-Svizzera, come vederla?La sfida tra Italia e Svizzera della United Cup 2026 sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX.