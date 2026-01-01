Alcaraz e Sinner, mistero sul Capodanno senza social. Ma c'è un commento di Carlos a Jannik...

ROMA - Un 2025 fantastico quello che si sono messi alle spalle Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno dominato il circuito Atp e si preparano a scrivere nuove pagine di storia del tennis nella stagione che sta per iniziare.

Alcaraz e Sinner, 'mistero' sul Capodanno senza social

Dopo aver salutato l'ormai vecchio anno sui social, Sinner con un video di auguri e Alcaraz con una carrellata di foto (in cui non appare però il coach Juan Carlos Ferrero, dal quale si è recentemente separato tra le polemiche), i due sono 'spariti' dai radar ed è 'mistero' su come abbiano passato il Capodanno. In attesa di nuovi post social e anche della sfida di esibizione che li vedrà di fronte il prossimo 10 gennaio a Seul, lo spagnolo numero uno del mondo ha lasciato un commento al video postato da Jannik su Instagram. Un semplice 'emoticon' a raffigurare una stretta di mano, per salutare un 2025 in cui la loro rivalità ha appassionato i tifosi del tennis e per tuffarsi in un 2026 che li vedrà ancora protagonisti. Avversari con la racchetta tra le mani, amici fuori dal campo.