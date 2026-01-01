Tsitsipas, da numero 3 al mondo alla confessione shock: "Non voglio più soffrire, potrei ritirarmi..."
Stefanos Tsitsipas esprime il suo desiderio in vista del 2026 alla vigilia del primo impegno del nuovo anno, quello della United Cup, che lo vedrà capitanare la Grecia nel Gruppo E, con Giappone e Gran Bretagna. Ecco cosa spera l'ex numero 3 del mondo.
"Finire un match senza soffrire o il ritiro..."
Riferendosi alle recenti difficoltà, che ne hanno condizionato il rendimento, Tsitsipas svela il suo più recondito desiderio in vista del nuovo anno: "Vorrei riuscire a finire i miei match senza dover pensare ai problemi alla schiena". Inoltre, nel corso della conferenza stampa prima del torneo di Perth, non si è affatto nascosto sui problemi fisici che l’hanno tenuto ai box negli ultimi tre mesi e gli hanno creato problemi anche nella vita privata: "Come dopo il match con Altmaier agli Us Open, quando non riuscii a camminare per due giorni. Negli ultimi otto mesi mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a fine un incontro, oppure se sarei riuscito a tornare in campo per il turno successivo in caso di vittoria e mi sono chiesto se valesse la pena continuare a sopportare tutto questo dolore, che non è mai bello per un atleta professionista. Anzi, credo che se la sofferenza continuerà, se non sarò in grado di competere, mi ritirerò".
"Il sogno? Giocare per altri 10 anni"
Facendosi coraggio, però, Tsitsipas racconta anche dell'evoluzione positiva di questa fase della sua carriera: "Ho visto uno dei migliori dottori nel mondo dello sport, e mi ha promesso che guarirò. Sapere di aver fatto l’intera off-season senza dolore è un feedback, sarebbe un sogno giocare per altri 10 anni".
Stefanos Tsitsipas esprime il suo desiderio in vista del 2026 alla vigilia del primo impegno del nuovo anno, quello della United Cup, che lo vedrà capitanare la Grecia nel Gruppo E, con Giappone e Gran Bretagna. Ecco cosa spera l'ex numero 3 del mondo.
"Finire un match senza soffrire o il ritiro..."
Riferendosi alle recenti difficoltà, che ne hanno condizionato il rendimento, Tsitsipas svela il suo più recondito desiderio in vista del nuovo anno: "Vorrei riuscire a finire i miei match senza dover pensare ai problemi alla schiena". Inoltre, nel corso della conferenza stampa prima del torneo di Perth, non si è affatto nascosto sui problemi fisici che l’hanno tenuto ai box negli ultimi tre mesi e gli hanno creato problemi anche nella vita privata: "Come dopo il match con Altmaier agli Us Open, quando non riuscii a camminare per due giorni. Negli ultimi otto mesi mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a fine un incontro, oppure se sarei riuscito a tornare in campo per il turno successivo in caso di vittoria e mi sono chiesto se valesse la pena continuare a sopportare tutto questo dolore, che non è mai bello per un atleta professionista. Anzi, credo che se la sofferenza continuerà, se non sarò in grado di competere, mi ritirerò".