Tsitsipas, da numero 3 al mondo alla confessione shock: "Non voglio più soffrire, potrei ritirarmi..."

Riferendosi alle recenti difficoltà, che ne hanno condizionato il rendimento, Tsitsipas svela il suo più recondito desiderio in vista del nuovo anno: "Vorrei riuscire a finire i miei match senza dover pensare ai problemi alla schiena". Inoltre, nel corso della conferenza stampa prima del torneo di Perth, non si è affatto nascosto sui problemi fisici che l’hanno tenuto ai box negli ultimi tre mesi e gli hanno creato problemi anche nella vita privata: "Come dopo il match con Altmaier agli Us Open, quando non riuscii a camminare per due giorni. Negli ultimi otto mesi mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a fine un incontro, oppure se sarei riuscito a tornare in campo per il turno successivo in caso di vittoria e mi sono chiesto se valesse la pena continuare a sopportare tutto questo dolore, che non è mai bello per un atleta professionista. Anzi, credo che se la sofferenza continuerà, se non sarò in grado di competere, mi ritirerò".