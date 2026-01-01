Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Tsitsipas, da numero 3 al mondo alla confessione shock: "Non voglio più soffrire, potrei ritirarmi..."

Il 2026 del tennis si apre con le drammatiche dichiarazioni del greco, dopo l'ennesimo infortunio e le difficoltà nel tentativo di recuperare
TagstsitsipassinnerUnited Cup

Stefanos Tsitsipas esprime il suo desiderio in vista del 2026 alla vigilia del primo impegno del nuovo anno, quello della United Cup, che lo vedrà capitanare la Grecia nel Gruppo E, con Giappone e Gran Bretagna. Ecco cosa spera l'ex numero 3 del mondo.

"Finire un match senza soffrire o il ritiro..."

Riferendosi alle recenti difficoltà, che ne hanno condizionato il rendimento, Tsitsipas svela il suo più recondito desiderio in vista del nuovo anno: "Vorrei riuscire a finire i miei match senza dover pensare ai problemi alla schiena". Inoltre, nel corso della conferenza stampa prima del torneo di Perth, non si è affatto nascosto sui problemi fisici che l’hanno tenuto ai box negli ultimi tre mesi e gli hanno creato problemi anche nella vita privata: "Come dopo il match con Altmaier agli Us Open, quando non riuscii a camminare per due giorni. Negli ultimi otto mesi mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a fine un incontro, oppure se sarei riuscito a tornare in campo per il turno successivo in caso di vittoria e mi sono chiesto se valesse la pena continuare a sopportare tutto questo dolore, che non è mai bello per un atleta professionista. Anzi, credo che se la sofferenza continuerà, se non sarò in grado di competere, mi ritirerò".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

"Il sogno? Giocare per altri 10 anni"

Facendosi coraggio, però, Tsitsipas racconta anche dell'evoluzione positiva di questa fase della sua carriera: "Ho visto uno dei migliori dottori nel mondo dello sport, e mi ha promesso che guarirò. Sapere di aver fatto l’intera off-season senza dolore è un feedback, sarebbe un sogno giocare per altri 10 anni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Stefanos Tsitsipas esprime il suo desiderio in vista del 2026 alla vigilia del primo impegno del nuovo anno, quello della United Cup, che lo vedrà capitanare la Grecia nel Gruppo E, con Giappone e Gran Bretagna. Ecco cosa spera l'ex numero 3 del mondo.

"Finire un match senza soffrire o il ritiro..."

Riferendosi alle recenti difficoltà, che ne hanno condizionato il rendimento, Tsitsipas svela il suo più recondito desiderio in vista del nuovo anno: "Vorrei riuscire a finire i miei match senza dover pensare ai problemi alla schiena". Inoltre, nel corso della conferenza stampa prima del torneo di Perth, non si è affatto nascosto sui problemi fisici che l’hanno tenuto ai box negli ultimi tre mesi e gli hanno creato problemi anche nella vita privata: "Come dopo il match con Altmaier agli Us Open, quando non riuscii a camminare per due giorni. Negli ultimi otto mesi mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a fine un incontro, oppure se sarei riuscito a tornare in campo per il turno successivo in caso di vittoria e mi sono chiesto se valesse la pena continuare a sopportare tutto questo dolore, che non è mai bello per un atleta professionista. Anzi, credo che se la sofferenza continuerà, se non sarò in grado di competere, mi ritirerò".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Il triste Natale di Paula Badosa, la frecciata a...Sinner, Capodanno come da tradizione
1
Tsitsipas, da numero 3 al mondo alla confessione shock: "Non voglio più soffrire, potrei ritirarmi..."
2
"Il sogno? Giocare per altri 10 anni"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS