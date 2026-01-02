Binaghi esclusivo: "È facile difendere Sinner. Siamo avanti al calcio per risultati, presto..."
E la terza Coppa Davis di fila?
«È stata quella che speravamo di vincere meno. Mancavano Sinner e Musetti ma al di là delle grandi prove di Berrettini e Cobolli, il pubblico di Bologna ci ha aiutato».
Nel rush finale cosa le sta più a cuore?
«In 45 giorni abbiamo vinto la Coppa Davis con gli uomini a Bologna, in Cina la Billie Jean King Cup con Paolini, Errani e Cocciaretto. Sinner ha vinto Vienna, Pechino, Parigi e le Atp Finals. Più due Slam. Paolini ha vinto gli Internazionali d’Italia a Roma: nel 2026 ci basterà fare un quinto, se accadrà sarà un anno da cornice».
Numeri e titoli: come va la sfida al calcio?
«Nei successi siamo davanti per distacco e la popolarità cresce. I dati Nielsen dicono che abbiamo sei milioni trecentomila praticanti. Il calcio ne ha sei milioni seicentomila. Il trend di crescita va avanti da vent’anni. Il calcio ha fatto la storia dello sport italiano. Noi siamo gli emergenti, sentono che stiamo arrivando».
Presidente, sempre di vedetta su Sinner?
«È facile difenderlo per quel che fa in campo e per quel che dice fuori. È un italiano anomalo, specie rispetto ai campioni dello sport, nella maggior parte istrioni e vivaci. Alberto Tomba, Valentino Rossi, Marco Pantani sono stati campioni opposti di quel che Jannik è e vuole essere».
Perché la bordata agli “opinionisti da strapazzo”?
«Sinner ha zittito coi risultati chi lo ha messo alla gogna, meriterebbe una statua. Non ha cambiato niente di se stesso se non che vince e guadagna molto di più. Lui e gli altri, Paolini e Errani, piacciono e sono esempi per i giovani anche per il comportamento impeccabile extra campo».
Cosa avete nel mirino per quest’anno?
«Procederemo su binari paralleli. Sinner, Musetti e Paolini devono fare il meglio in campo. Noi dobbiamo dare il massimo nel promuovere e organizzare i grandi tornei. Nella crescita complessiva del sistema ci accomuna l’etica del lavoro e il voler crescere giorno dopo giorno».
Come va con le ingerenze di Palazzo sulle Finals?
«Cerchiamo di definire con il governo gli ultimi aspetti. Sono fiducioso, vedremo se il tempo ci darà ragione».
Sullo Slam al Foro Italico cosa succede?
«Ne ho parlato con il ministro Abodi. È una grossa occasione per il nostro Paese: spendiamo cinque miliardi di euro per le Olimpiadi, grande evento che dura 21 giorni. Sarebbe un’occasione persa non spenderne un decimo per avere per cent’anni un torneo simile a uno Slam».
Qual è l’auspicio?
«Va tenuta viva la magia e l’aria vincente, dal più piccolo circolo agli eventi più quotati. Sono di nuovo affollati campi, scuole Sat e corsi per adulti, che erano scomparsi. C’è una grande voglia di giocare e vedere tennis».
Con l’asticella delle aspettative che sale.
«Adesso nel tennis funziona qualunque cosa si faccia. Ma sarà difficile ripetere il 2024 e il 2025. E ricordo che nei primi anni Duemila siamo partiti giocando in Davis tra B e C con Marocco, Zimbabwe e Georgia».
Tramontato per scelta l’approdo ai vertici del Coni, cosa farà da grande Angelo Binaghi: il ministro dello Sport o il presidente della Giunta regionale sarda?
(ride) «Governare il tennis è soddisfazione, responsabilità ed enorme lavoro. Sono preoccupato ma faremo in modo che questa meravigliosa onda di successi continui e che gli italiani siano fieramente innamorati di questo sport».
