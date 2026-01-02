Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
Tennis, la stagione è ufficialmente ripartita con la United Cup: l’Argentina batte la Spagna, in attesa di Cobolli e Paolini…

Il caldo australiano accoglie i tennisti dopo lo stop invernale: subito una grande sorpresa nell'evento misto a Perth, domenica tocca all'Italia
Sono stati Jaume Munar e Sebastian Baez a disputare il primo match ufficiale della nuova stagione tennistica, cominciata come di consueto in Australia, a Perth, sede insieme a Sydney della United Cup. L'evento misto a squadre, che è in programma dal 2 all'11 gennaio e vede ai nastri di partenza anche l'Italia, si è aperto con un risultato sorprendente. L'Argentina ha infatti travolto per 3-0 la più quotata Spagna. Prima Baez si è imposto con un doppio 6-4 ai danni di Munar, poi Solana Sierra ha superato per 6-4 5-7 6-0 Jessica Bouzas Maneiro. Infine, trionfo sudamericano anche nel doppio misto con Carle/Andreozzi vittoriosi su Cavalle-Reimers/Cervantes per 7-6 6-2.

Domenica debutta l'Italia

Indubbiamente c'era grande attesa per l'inizio dell'evento che segnava il via alla nuova stagione, tuttavia è inevitabile che la curiosità maggiore sia riservata al primo impegno dell'Italia, in campo domenica 4 gennaio alla RAC Arena di Perth contro la Svizzera. Gli azzurri hanno raggiunto la finale nella prima edizione, nel 2023, mentre negli anni seguenti non sono mai andati vicini alla conquista del titolo. Ci proveranno stavolta, forti di una rosa che vanta tennisti del livello di Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e gli specialisti del doppio misto Errani/Vavassori (oltre alle riserve Pellegrino e Brancaccio). Non c'è bisogno di puntare sveglie perché la sfida contro la compagine elvetica di Stan Wawrinka e Belinda Bencic è prevista alle 10 del mattino (diretta in chiaro su SuperTennis).

