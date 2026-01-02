Paolini accoglie l'amica Errani nel suo staff: "Può aiutarmi a migliorare"

Jasmine Paolini torna in campo per la United Cup , che da domenica la vedrà difendere i colori dell'Italia contro la Svizzera insieme con Flavio Cobolli : "Ci divertiamo insieme anche fuori dal campo - le parole della numero uno del tennis femminile azzurro - molti di noi hanno già giocato la United Cup: ci piace questa competizione. Ci piace migliorare. Ovviamente, alla fine della giornata devi scendere in campo e giocare bene per cercare di disputare una buona competizione. Quindi penso che siano entrambe le cose. Forse alcuni anni fa sentivo più pressione giocando in squadra: non riuscivo a giocare bene in Billie Jean King Cup . Poi mi sono rilassata di più e spero che continui così. Penso che alla fine devi scendere in campo e cercare di giocare prima di tutto per te stessa, cercando di dare tutto quello che puoi. Poi, naturalmente, la tua squadra può spingerti nei momenti difficili. Anche il pubblico può aiutarti. Ma la prima cosa è sentirsi a proprio agio in campo".

Errani nello staff di Jasmine

Paolini torna con la mente all'ultima stagione: "È un altro anno di esperienza il 2025. Spero di poter portare quell'esperienza quest'anno e di cercare di mantenere il livello per migliorare il mio gioco. Questo è l'obiettivo. Mi piace, come dico sempre, giocare a questo livello. Spero che sia un'altra buona stagione. Farò del mio meglio per provarci". Poi Jasmine racconta l'ingresso da qualche settimana di Sara Errani, tuttora sua compagna di doppio, nel suo staff tecnico: "Credo che sia il momento di dirlo ufficialmente, di riconoscere anche il suo ruolo nella squadra. Ne sono davvero felice. Penso che capisca davvero il tennis e che possa davvero aiutare la nostra squadra a migliorare. Ma credo che abbiamo già iniziato l'anno scorso".