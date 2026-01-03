Swiatek snobba la Sabalenka: "La sfida con Kyrgios? Non guardo cose del genere..."

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sono divise da un solo posto nel ranking WTA - rispettivamente numero 1 e 2 del mondo - eppure la loro posizione sulla Battaglia dei Sessi non potrebbe essere più diversa. Mentre la bielorussa ha accettato volentieri di sfidare Nick Kyrgios presso la Coca-Cola Arena di Dubai, venendo sconfitta con un doppio 6-3 ma divertendosi e regalando spettacolo, la polacca ha sparato a zero sulla sfida , criticando indirettamente la collega per avervi preso parte. Intervenuta da Sydney, dove proverà a trascinare la Polonia al tanto agognato primo trionfo in United Cup dopo due finali perse (su tre edizioni), Swiatek ha innanzitutto chiarito di non aver visto la partita: "Non l'ho fatto perché non guardo cose del genere. So solo com'è andata ". Ha poi espresso in tutta onestà il suo parere in merito a quanto accaduto a Dubai.

Swiatek: "Non servono paragoni col tennis maschile"

"Credo che solamente il nome fosse lo stesso del match del 1973 di Billie Jean King. Poi non c'erano altre somiglianze. Sicuramente ha attirato molta attenzione, ma non aveva a che fare con il cambiamento sociale o con argomenti importanti: era solo intrattenimento" ha dichiarato Swiatek. Sulla decisione di far affrontare un uomo e una donna, invece, ha detto: "Attualmente credo che il tennis femminile sia un fenomeno a sé stante. Abbiamo così tante grandi atlete e storie fantastiche da raccontare che non c'è bisogno di fare paragoni con il tennis maschile". E se Sabalenka ha già dichiarato di essere pronta a prendersi la rivincita, la quattro volte vincitrice del Roland Garros non approva un remake della sfida: "Onestamente penso che non ci sia bisogno di alcuna competizione. Al contrario, sono eventi come la United Cup che uniscono il tennis a tutti gli effetti, permettendo ai tifosi del circuito WTA e del circuito ATP di assistervi con grande entusiasmo".