Kyrgios sfida Sinner e gli altri: “Sono ancora tra i giocatori di cui si parla di più, agli Australian Open…”
Dopo qualche mese di stop Nick Kyrgios è tornato a calcare il palcoscenico con la "Battaglia dei sessi". In attesa del suo ritorno ufficiale nel circuito, il tennista australiano ha disputato una sfida con Aryna Sabalenka alla Coca Cola Arena di Dubai riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-3 6-3. Per il ritorno in un torneo ufficiale bisognerà invece attendere il torneo di Brisbane, al quale parteciperà grazie a una wild card. "Mi sembra di essere stato nel tour per tutto il tempo - ha dichiarato Kyrgios in un'intervista -, ma in un certo senso non è così. È buffo, perché sono ancora uno dei giocatori più chiacchierati, ma ho giocato a malapena una partita, il che è ovviamente merito vostro. Ho giocato a tennis come mai prima d'ora. Mi sento pronto per iniziare e sono entusiasta di avere il corpo in forma sufficiente per giocare".
Kyrgios sul ritorno in campo
L'australiano ha aggiunto: "Voglio dimostrare a me stesso che non ho bisogno di soldi o cose del genere. Partecipo a questo torneo perché voglio scendere in campo e competere. Sento di poter ancora giocare e voglio dimostrare a me stesso, dopo gli infortuni che ho avuto, che posso giocare a questo livello e avere ancora successo. Non voglio essere quel giocatore che toglie opportunità ai giovani che si stanno preparando per ottenere una wildcard. Se mi sento bene, supero questa settimana e sento di poter giocare agli Australian Open, divertendomi davvero, allora sì, ma se non posso offrire l'esperienza di Kyrgios, preferisco darla a qualcuno che si è meritato l'invito ed è davvero in ottima forma per iniziare qualcosa di speciale nella sua carriera".