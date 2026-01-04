Kyrgios sfida Sinner e gli altri: “Sono ancora tra i giocatori di cui si parla di più, agli Australian Open…”

Dopo qualche mese di stop Nick Kyrgios è tornato a calcare il palcoscenico con la "Battaglia dei sessi". In attesa del suo ritorno ufficiale nel circuito, il tennista australiano ha disputato una sfida con Aryna Sabalenka alla Coca Cola Arena di Dubai riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-3 6-3. Per il ritorno in un torneo ufficiale bisognerà invece attendere il torneo di Brisbane, al quale parteciperà grazie a una wild card. "Mi sembra di essere stato nel tour per tutto il tempo - ha dichiarato Kyrgios in un'intervista -, ma in un certo senso non è così. È buffo, perché sono ancora uno dei giocatori più chiacchierati, ma ho giocato a malapena una partita, il che è ovviamente merito vostro. Ho giocato a tennis come mai prima d'ora. Mi sento pronto per iniziare e sono entusiasta di avere il corpo in forma sufficiente per giocare".