Rabbia Cobolli, supervisore in campo e punto assegnato a Wawrinka: colpa di una pallina caduta dalla tasca…
Si è fermata per qualche minuto la sfida tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, valida per il secondo singolare del tie tra Italia e Svizzera in United Cup. Colpa di una pallina caduta dalla tasca dell'azzurro, che ha perso il punto trovandosi costretto a rincorrere in svantaggio 0-30 mentre serviva avanti 5-4 per conquistare il primo set. Dopo aver battuto al numero 22 del mondo è caduta dai pantaloncini una pallina che è poi rotolata in campo. Cobolli ha così deciso di non continuare a giocare, ma la decisione del giudice di sedia non è stata quella di far ripetere il punto, bensì di assegnare il punto a Wawrinka.
Anche il supervisor in campo: cosa è successo
Convinto che avrebbero dovuto rigiocare il punto, Cobolli ha chiesto l'intervento del supervisor Gerry Armstrong che però non è servito a far cambiare idea al giudice di sedia che sosteneva che la pallina caduta dalla tasca non stesse ostacolando il continuo del punto. "Non puoi ostacolare te stesso - le parole del supervisor -. Questo dipende da te. Non ha niente a che fare con Stan". Stando al regolamento, infatti, "un ostacolo deve essere causato dall'avversario o da qualcosa al di fuori del controllo del giocatore. Un giocatore non può interrompere il gioco per un disturbo causato da lui stesso".