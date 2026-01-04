Rabbia Cobolli, supervisore in campo e punto assegnato a Wawrinka: colpa di una pallina caduta dalla tasca…

Si è fermata per qualche minuto la sfida tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, valida per il secondo singolare del tie tra Italia e Svizzera in United Cup. Colpa di una pallina caduta dalla tasca dell'azzurro, che ha perso il punto trovandosi costretto a rincorrere in svantaggio 0-30 mentre serviva avanti 5-4 per conquistare il primo set. Dopo aver battuto al numero 22 del mondo è caduta dai pantaloncini una pallina che è poi rotolata in campo. Cobolli ha così deciso di non continuare a giocare, ma la decisione del giudice di sedia non è stata quella di far ripetere il punto, bensì di assegnare il punto a Wawrinka.