domenica 4 gennaio 2026
Djokovic non ha dubbi: “Sinner e Alcaraz non saranno mai come quei due…”

Il 24 volte campione Slam ha parlato della rivalità tra il tennista azzurro e lo spagnolo confrontandola con quella dei Big Three
Dopo aver chiuso un'altra stagione con due Slam a testa, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a vivere un altro anno da protagonisti. Il numero uno e il numero due del mondo inizieranno il loro 2026 dall'esibizione in programma a Seul, in Corea del Sud, il 10 gennaio. Entrambi voleranno poi in Australia dove saranno i principali contendenti al titolo degli Australian Open, con Novak Djokovic pronto a tallonarli. In una recente intervista proprio il serbo ha parlato della loro rivalità. 

Djokovic su Sinner e Alcaraz

"Sinner e Alcaraz sono giocatori incredibili - le parole di Nole - e li vedremo tanti anni come leader di questo sport, ma per me Federer e Nadal sono insostituibili e una grande parte di me è rimasta con loro. E quando Federer se n'è andato e Nadal si è gradualmente allontanato, quando non si era ancora ufficialmente ritirato, ma nonostante lui fosse ancora nel tour, mi sono sentito diverso da oggi, dopo che se n'è andato completamente. Sono davvero diverso. Pensavo che non sarebbe stato così, ma non è la stessa cosa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

