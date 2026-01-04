Djokovic non ha dubbi: “Sinner e Alcaraz non saranno mai come quei due…”

Djokovic su Sinner e Alcaraz

"Sinner e Alcaraz sono giocatori incredibili - le parole di Nole - e li vedremo tanti anni come leader di questo sport, ma per me Federer e Nadal sono insostituibili e una grande parte di me è rimasta con loro. E quando Federer se n'è andato e Nadal si è gradualmente allontanato, quando non si era ancora ufficialmente ritirato, ma nonostante lui fosse ancora nel tour, mi sono sentito diverso da oggi, dopo che se n'è andato completamente. Sono davvero diverso. Pensavo che non sarebbe stato così, ma non è la stessa cosa".