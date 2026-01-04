Djokovic a sorpresa, la sua decisione spiazza tutti: "Sono preoccupato per la mia voce e la mia immagine"

Novak Djokovic stupisce tutti. Attraverso un post sul suo profilo social, il campione serbio ha annunciato la decisione di allontanarsi dal PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato che lui stesso aveva fondato nel 2020 . "Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di allontanarmi completamente dalla Professional Tennis Players Association. Questa decisione arriva a seguito di preoccupazioni persistenti riguardo alla trasparenza, alla governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate", ha ribadito Novak Djokovic.

Djokovic e la scelta a sorpresa

A distanza di cinque anni dalla sua fondazione, Djokovic ha deciso di lasciare il sindacato: "Sono orgoglioso della visione che Vasek e io abbiamo condiviso nel fondare la PTPA, con l’obiettivo di dare ai giocatori una voce più forte e indipendente; tuttavia è diventato chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più allineati con l’attuale direzione dell’organizzazione. Continuerò a concentrarmi sul mio tennis, sulla mia famiglia e sul contribuire a questo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro il meglio ai giocatori e a tutti coloro che sono coinvolti mentre vanno avanti, ma per quanto mi riguarda questo capitolo è ormai chiuso".