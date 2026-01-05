Ranking Atp, la prima classifica del 2026: c'è un nuovo record dell'Italia

L'Italia del tennis inizia il 2026 con un nuovo record: Luciano Darderi migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 24 della classifica mondiale, alle spalle di Jannik Sinner (numero 2), Lorenzo Musetti (che risale al numero 7) e Flavio Cobolli (22° in classifica). Ci sono così quattro italiani tra i primi 24 del mondo nel ranking Atp in singolare: da quando esiste la classifica computerizzata (introdotta nel 1973), non era mai successo.

I risultati per la nuova classifica

Nella prima classifica del nuovo anno, in cui i giocatori non possono più conteggiare i punti ottenuti nel 2025 in United Cup, a Brisbane e Hong Kong (il circuito era iniziato una settimana prima), troviamo cinque italiani in top 40 e otto in top 100. Hanno guadagnato posizioni Lorenzo Sonego (39°, +1), Matteo Berrettini (55°, +1) e Mattia Bellucci (73°, +3); fermo alla posizione numero 61 Matteo Arnaldi, che si è cancellato dal torneo di Brisbane dopo essere stato ripescato come lucky loser. Per quanto riguarda la top 10, Taylor Fritz ha perso tre posizioni ed è scivolato alla numero 9, scavalcato dall'australiano Alex De Minaur, dal nostro Musetti e dallo statunitense Ben Shelton.

Ranking Atp, la top 10

Questo il ranking Atp di questa settimana:

1. Carlos Alcaraz (SPA) 12.050 punti.

2. Jannik Sinner (ITA) 11.500.

3. Alexander Zverev (GER) 5.105.

4. Novak Djokovic (SRB) 4.780.

5. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.190.

6 (+1). Alex de Minaur (AUS) 4.080.

7 (+1). Lorenzo Musetti (ITA) 3.990.

8 (+1). Ben Shelton (USA) 3.960.

9 (-3). Taylor Fritz (USA) 3.840.

10. Jack Draper (GBR) 2.990.