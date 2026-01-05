Zverev perde completamente la testa, spacca la racchetta in campo e urla: "Cammina a malapena e..."
Nuovo anno, stesso Alexander Zverev. Il tedesco aveva inaugurato il suo 2026 con una bella vittoria ai danni di Tallon Griekspoor in United Cup, ma già nel secondo match è tornato a dover fare i conti con i fantasmi del passato. Nella sfida tra Germania e Polonia è stato infatti sconfitto dal rientrante Hubert Hurkacz con un severo 6-3 6-4, incappando in una giornata no e venendo dominato per larghi tratti dall'avversario. A prendere il sopravvento è stata dunque la frustrazione, soprattutto per l'incredibile rendimento al servizio del polacco, capace di chiudere con 21 ace e appena 6 punti persi con la prima di servizio. In particolare, non è passata inosservata una frase che Zverev ha pronunciato in direzione del suo team e che riassume il difficile momento che sta vivendo.
Lo sfogo di Zverev
"Perché non riesco a servire?" ha gridato Sascha in direzione di suo padre. "Lui non ha giocato per due ca**o di anni e serve a 230 km/h. È una cosa incredibile, anche perché è sera e fa freddo (lasciando intendere che le condizioni non favoriscono dei colpi potenti, ndr). Riesce a malapena a camminare, eppure sta servendo in questo modo” ha aggiunto il tedesco, insistendo sul fatto che Hurkacz fosse appena tornato nel circuito ATP dopo un lungo stop dovuto a un'operazione al ginocchio. Oltre ad essersela presa con l'avversario, però, Zverev se l'è presa anche la propria racchetta, scagliandola con violenza al suolo e rompendola. Come se non bastasse, a completare una giornata da dimenticare è stato il doppio misto, in cui è stato sconfitto al fianco di Laura Siegemund, condannando verosimilmente la Germania all'eliminazione.