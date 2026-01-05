Zverev perde completamente la testa, spacca la racchetta in campo e urla: "Cammina a malapena e..."

Nuovo anno, stesso Alexander Zverev . Il tedesco aveva inaugurato il suo 2026 con una bella vittoria ai danni di Tallon Griekspoor in United Cup , ma già nel secondo match è tornato a dover fare i conti con i fantasmi del passato. Nella sfida tra Germania e Polonia è stato infatti sconfitto dal rientrante Hubert Hurkacz con un severo 6-3 6-4 , incappando in una giornata no e venendo dominato per larghi tratti dall'avversario. A prendere il sopravvento è stata dunque la frustrazione , soprattutto per l'incredibile rendimento al servizio del polacco, capace di chiudere con 21 ace e appena 6 punti persi con la prima di servizio. In particolare, non è passata inosservata una frase che Zverev ha pronunciato in direzione del suo team e che riassume il difficile momento che sta vivendo.

Lo sfogo di Zverev

"Perché non riesco a servire?" ha gridato Sascha in direzione di suo padre. "Lui non ha giocato per due ca**o di anni e serve a 230 km/h. È una cosa incredibile, anche perché è sera e fa freddo (lasciando intendere che le condizioni non favoriscono dei colpi potenti, ndr). Riesce a malapena a camminare, eppure sta servendo in questo modo” ha aggiunto il tedesco, insistendo sul fatto che Hurkacz fosse appena tornato nel circuito ATP dopo un lungo stop dovuto a un'operazione al ginocchio. Oltre ad essersela presa con l'avversario, però, Zverev se l'è presa anche la propria racchetta, scagliandola con violenza al suolo e rompendola. Come se non bastasse, a completare una giornata da dimenticare è stato il doppio misto, in cui è stato sconfitto al fianco di Laura Siegemund, condannando verosimilmente la Germania all'eliminazione.