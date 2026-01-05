Il terribile calvario di Kokkinakis e il racconto del delicato intervento: "Ho il tendine di Achille di un morto nel braccio"
Quella che all'apparenza poteva sembrare una normale vittoria in doppio, ha in realtà significato molto di più per Thanasi Kokkinakis. Dopo un anno di stop in cui è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, il tennista australiano è finalmente tornato in campo. Lo ha fatto a Brisbane, insieme all'amico Nick Kyrgios, e dopo la vittoria del match di primo turno non è riuscito a trattenere le lacrime. Intervenuto in conferenza stampa, ha condiviso le sue emozioni: "Ciò che ho passato negli ultimi 12 mesi è incredibile. Ho parlato con tanti chirurghi e medici ma nessuno era sicuro di quale fosse la strada giusta da percorrere. In passato giocavo una partita e magari vincevo, ma nelle due sfide seguenti il mio braccio era a pezzi. Pensavo che non m'interessava più giocare: era come avere un assaggio di quello che potevo fare prima di dovermi ritirare".
Kokkinakis: "Nessuno voleva operarmi perché era rischioso"
Kokkinakis è poi entrato nel dettaglio di ciò che ha dovuto affrontare: "In sostanza mi sono tagliato metà del petto. Avevo tessuto cicatriziale senza peli con cui ho giocato per circa cinque anni. Ho visto un sacco di chirurghi che non volevano operarmi perché pensavano che fosse rischioso". Poi invece l'intervento chirurgico è arrivato: "Ho il tendine di Achille di una persona morta sul braccio, cercando di unire il mio pettorale alla spalla". L'australiano ha infine sottolineato la particolarità del suo problema: "È molto difficile riprendersi da quel processo: non hai nessuno con cui parlare perché nessuno l'ha fatto. È diverso dalla rottura del legamento crociato o del tendine d'Achille, due infortuni molto gravi ma capitati a molte persone".