Il terribile calvario di Kokkinakis e il racconto del delicato intervento: "Ho il tendine di Achille di un morto nel braccio"

Quella che all'apparenza poteva sembrare una normale vittoria in doppio, ha in realtà significato molto di più per Thanasi Kokkinakis. Dopo un anno di stop in cui è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, il tennista australiano è finalmente tornato in campo. Lo ha fatto a Brisbane, insieme all'amico Nick Kyrgios, e dopo la vittoria del match di primo turno non è riuscito a trattenere le lacrime. Intervenuto in conferenza stampa, ha condiviso le sue emozioni: "Ciò che ho passato negli ultimi 12 mesi è incredibile. Ho parlato con tanti chirurghi e medici ma nessuno era sicuro di quale fosse la strada giusta da percorrere. In passato giocavo una partita e magari vincevo, ma nelle due sfide seguenti il mio braccio era a pezzi. Pensavo che non m'interessava più giocare: era come avere un assaggio di quello che potevo fare prima di dovermi ritirare".