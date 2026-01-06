Cobolli sbaglia due match point: perché l'Italia è stata eliminata dalla United Cup

Niente da fare per l’Italia, che saluta anzitempo la United Cup dopo il primo incontro del tie contro la Francia. A Perth, nella competizione mista a squadre, agli azzurri serviva un successo per 3-0 contro i transalpini per sperare nei quarti di finale, dopo la sconfitta rimediata contro la Svizzera. Un obiettivo subito svanito con il ko nel match inaugurale. Nel singolare maschile, Flavio Cobolli, numero 22 del ranking, è stato superato da Arthur Rinderknech (n.27) al termine di una vera maratona: 6-7(4) 7-6(5) 7-5 il punteggio finale dopo 3 ore e 21 minuti di gioco. Un match durissimo, nel quale il romano ha avuto anche due match point per chiudere l’incontro, entrambi purtroppo sprecati. A quel punto, le altre due partite sono diventate ininfluenti ai fini della qualificazione. L’Italia ha comunque raccolto l’orgoglio con la vittoria di Jasmine Paolini contro Leolia Jeanjean (6-2 6-3), prima del doppio misto disputato dalla coppia Sara Errani / Andrea Vavassori.

La partita di Cobolli: due match point sprecati

Il romano aveva approcciato l’incontro nel modo migliore, giocando un primo set di alto livello e conquistandolo grazie a un tie break solido e ben gestito. Ottime sensazioni anche nel secondo parziale: dopo aver annullato due palle break nel game d’apertura, Cobolli era volato sul 4-1, dando l’impressione di poter chiudere l’incontro. La reazione di Rinderknech, però, non si è fatta attendere. Il francese, capace di alzare il livello nei momenti chiave e di approfittare di qualche errore dell’azzurro, ha annullato due match point nel dodicesimo gioco e ha poi conquistato il secondo tie break, rimettendo tutto in discussione. Nel terzo set Cobolli è tornato avanti, arrivando persino ad avere una palla per il doppio break che gli avrebbe permesso di servire per il match. Anche in questo caso, però, l’inerzia è cambiata sul più bello. Sul 5-4 per l’italiano, Rinderknech ha infilato un parziale devastante di 12 punti a 4, chiudendo la partita e sancendo l’eliminazione dell’Italia dalla competizione.