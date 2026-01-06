Wta Auckland, esordio ok per Cocciaretto: Parks battuta in due set
AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Si apre con un importante successo il 2026 di Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra (n.81 al mondo) debutta con una vittoria nell'Asb Classic, torneo Wta 250 in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda: sconfitta al primo turno la 25enne statunitense Alycia Parks (n.101 del ranking Wta) con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un'ora e 33' di partita.
Wta Auckland, Cocciaretto vola agli ottavi: sfiderà Linette
La 24enne marchigiana stacca così il pass per gli ottavi di finale del torneo australiano dove sfiderà la 33enne polacca Madga Linette (n.52 del mondo e quinta testa di serie del tabellone), che ha eliminato in tre set (6-4, 4-6, 6-2) la 45enne americana Venus Williams.