Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Wta Auckland, esordio ok per Cocciaretto: Parks battuta in due set© Getty Images for Billie Jean King Cup

Wta Auckland, esordio ok per Cocciaretto: Parks battuta in due set

L'azzurra regola l'americana 6-2, 7-5 al primo turno e vola agli ottavi di finale del torneo 250 australiano: ecco chi sfiderà
1 min
TagsWta AucklandCocciaretto

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Si apre con un importante successo il 2026 di Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra (n.81 al mondo) debutta con una vittoria nell'Asb Classic, torneo Wta 250 in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda: sconfitta al primo turno la 25enne statunitense Alycia Parks (n.101 del ranking Wta) con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un'ora e 33' di partita.

Wta Auckland, Cocciaretto vola agli ottavi: sfiderà Linette

La 24enne marchigiana stacca così il pass per gli ottavi di finale del torneo australiano dove sfiderà la 33enne polacca Madga Linette (n.52 del mondo e quinta testa di serie del tabellone), che ha eliminato in tre set (6-4, 4-6, 6-2) la 45enne americana Venus Williams.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

SuperTennis Awards, tutti i vincitoriL'intervista esclusiva a Binaghi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS