Kyrgios, solito show ma Kovacevic lo asfalta. L'Australian Open si allontana e lui: "Gioco solo per soldi"...

Nick Kyrgios non riesce a trasformare l’attesa della sua grande stagione in un risultato concreto. All’ATP 250 di Brisbane 2026, l’australiano non va oltre il primo turno del tabellone singolare, battuto dall’americano Aleksandar Kovacevic con un punteggio netto di 6-3, 6-4. La partita, disputata sulla cemento della Pat Rafter Arena, ha visto un Kyrgios non brillante e ancora in fase di condizione fisica da ritrovare, dopo quasi un anno lontano dal circuito per interventi al polso e al ginocchio. Il ritorno nel circuito non si è limitato al singolare: insieme all’amico e compagno di doppio Thanasi Kokkinakis, ha già ottenuto una vittoria emozionante nel tabellone di doppio a Brisbane.

Kyrgios e il rapporto con i soldi

In conferenza stampa, Nick Kyrgios ha parlato apertamente delle sue condizioni fisiche e delle conseguenze degli infortuni che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera: “Il mio polso è stato ricostruito e mi sono dovuto operare al ginocchio due volte. Non tornerò mai come prima. Il mio corpo non riesce più a reggere il peso della competizione a un livello così alto. Nel 2022 mi sentivo uno dei migliori giocatori al mondo, scendevo in campo convinto che nessuno potesse battermi. Dopo gli infortuni quella sensazione sparisce, non riesci più a credere in te stesso allo stesso modo. Vorrei giocare a Melbourne. In questo momento sento di avere il legame migliore della mia carriera con il pubblico australiano. So di poter ancora dare spettacolo: nei doppi con Kokkinakis abbiamo fatto divertire più persone rispetto a molte altre partite del torneo. Voglio giocare il più possibile quest’anno e tirare fuori il meglio di me. Non mentirò: una delle mie più grandi motivazioni è sempre stata fare soldi con il tennis. I miei genitori non erano ricchi e non mi vergogno a dirlo. Se continuo a giocare è anche per guadagnare. In questa fase della carriera l’aspetto economico è fondamentale, ed è stato fantastico poter disputare diversi match di esibizione nell’ultimo mese”.