Kyrgios si arrende: "Credevo di essere il migliore, invece gioco solo per soldi. A volte mi capita di..."

"Mi sono fatto ricostruire il polso e operare il ginocchio due volte". Nick Kyrgios ha risposto così in conferenza stampa a chi gli chiedeva una spiegazione sul crollo fisico degli ultimi anni. Non ha cercato giustificazioni, bensì ha provato a guardare in faccia la realtà il tennista australiano, lontano dal suo miglior livello e sconfitto all'esordio anche nell'ATP 250 di Brisbane, in due set dallo statunitense Aleksandar Kovacevic. "Ci sono alcuni giocatori che giocavano per vincere degli Slam, ma poi delle parti del corpo hanno ceduto. Ad esempio Kokkinakis, Del Potro, Thiem e Nishikori" ha aggiunto Kyrgios, includendo sé stesso in questa lista. La sua unica finale Slam l'ha giocata nel 2022, a Wimbledon, quando è stato sconfitto da Djokovic, tuttavia dalle sue parole emerge una convinzione di averne potute disputare altre.