Kudermetova non ha dubbi: "Sinner e Alcaraz? Sono di un livello superiore, ecco a cosa li paragono..."

"Caso Rune? Mi sono vergognata"

Infine la tennista classe 1997 torna, a distanza di sei mesi, anche sul corteggiamento social di Holger Rune nei suoi confronti (qui tutti i dettagli): "Era una conversazione privata mentre preparavano le telecamere", rivela Veronika. "Non pensavo che sarebbe stata inclusa nell’episodio finale. Avevo chiesto di non farlo, ma alla fine il podcast è stato pubblicato, ed è risultato piuttosto provocatorio. Quando ho incontrato Rune nei tornei mi sono vergognata tantissimo. Volevo andare da lui e scusarmi".