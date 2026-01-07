Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Kudermetova non ha dubbi: "Sinner e Alcaraz? Sono di un livello superiore, ecco a cosa li paragono..."

La tennista russa elogia i primi due giocatori del mondo e torna, a sei mesi di distanza, sul caso Rune: "Che vergogna!"
TagsKudermetovasinnerAlcaraz

"Cosa penso di Sinner e Alcaraz? Sono a un livello superiore, tale che nessuno potrà star loro accanto nei prossimi due anni". Sono le parole della tennista russa Veronika Kudermetova che, intervistata dal sito specializzato 'Tatar-Inform', elogia i primi due giocatori al mondo, esaltandoli poi in un modo del tutto originale: "Sinner per me è come un robot: non commette praticamente mai errori, fa tutto velocemente e con precisione. Alcaraz, invece, è un creatore. Prima costruisce il ritmo e poi lo rompe. È molto veloce".

Kudermetova: "Battaglia dei sessi? Il livello dei ragazzi è più alto"

La 28enne russa, nativa di Kazan, ha poi espresso il suo parere su un tema sul quale si è dibattuto e si continua a dibattere dopo la 'Battaglia dei Sessi', match d'esibizione vinto da Nick Kyrgios contro Aryna Sabalenka, andato in scena lo scorso 28 dicembre a Dubai: "Il livello di gioco dei ragazzi è più alto", spiega Kudermetova. "Sono fisicamente più forti e possono fare di più in campo. Non ho dubbi che un giocatore tra i primi 200, e forse anche tra i 300 o 400, potrebbe battere una top 10".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

"Caso Rune? Mi sono vergognata"

Infine la tennista classe 1997 torna, a distanza di sei mesi, anche sul corteggiamento social di Holger Rune nei suoi confronti (qui tutti i dettagli): "Era una conversazione privata mentre preparavano le telecamere", rivela Veronika. "Non pensavo che sarebbe stata inclusa nell’episodio finale. Avevo chiesto di non farlo, ma alla fine il podcast è stato pubblicato, ed è risultato piuttosto provocatorio. Quando ho incontrato Rune nei tornei mi sono vergognata tantissimo. Volevo andare da lui e scusarmi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

"Cosa penso di Sinner e Alcaraz? Sono a un livello superiore, tale che nessuno potrà star loro accanto nei prossimi due anni". Sono le parole della tennista russa Veronika Kudermetova che, intervistata dal sito specializzato 'Tatar-Inform', elogia i primi due giocatori al mondo, esaltandoli poi in un modo del tutto originale: "Sinner per me è come un robot: non commette praticamente mai errori, fa tutto velocemente e con precisione. Alcaraz, invece, è un creatore. Prima costruisce il ritmo e poi lo rompe. È molto veloce".

Kudermetova: "Battaglia dei sessi? Il livello dei ragazzi è più alto"

La 28enne russa, nativa di Kazan, ha poi espresso il suo parere su un tema sul quale si è dibattuto e si continua a dibattere dopo la 'Battaglia dei Sessi', match d'esibizione vinto da Nick Kyrgios contro Aryna Sabalenka, andato in scena lo scorso 28 dicembre a Dubai: "Il livello di gioco dei ragazzi è più alto", spiega Kudermetova. "Sono fisicamente più forti e possono fare di più in campo. Non ho dubbi che un giocatore tra i primi 200, e forse anche tra i 300 o 400, potrebbe battere una top 10".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner, che accoglienza in CoreaRanking Atp, la prima classifica del 2026
1
Kudermetova non ha dubbi: "Sinner e Alcaraz? Sono di un livello superiore, ecco a cosa li paragono..."
2
"Caso Rune? Mi sono vergognata"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS