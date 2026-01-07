Kudermetova non ha dubbi: "Sinner e Alcaraz? Sono di un livello superiore, ecco a cosa li paragono..."
"Cosa penso di Sinner e Alcaraz? Sono a un livello superiore, tale che nessuno potrà star loro accanto nei prossimi due anni". Sono le parole della tennista russa Veronika Kudermetova che, intervistata dal sito specializzato 'Tatar-Inform', elogia i primi due giocatori al mondo, esaltandoli poi in un modo del tutto originale: "Sinner per me è come un robot: non commette praticamente mai errori, fa tutto velocemente e con precisione. Alcaraz, invece, è un creatore. Prima costruisce il ritmo e poi lo rompe. È molto veloce".
Kudermetova: "Battaglia dei sessi? Il livello dei ragazzi è più alto"
La 28enne russa, nativa di Kazan, ha poi espresso il suo parere su un tema sul quale si è dibattuto e si continua a dibattere dopo la 'Battaglia dei Sessi', match d'esibizione vinto da Nick Kyrgios contro Aryna Sabalenka, andato in scena lo scorso 28 dicembre a Dubai: "Il livello di gioco dei ragazzi è più alto", spiega Kudermetova. "Sono fisicamente più forti e possono fare di più in campo. Non ho dubbi che un giocatore tra i primi 200, e forse anche tra i 300 o 400, potrebbe battere una top 10".
"Caso Rune? Mi sono vergognata"
Infine la tennista classe 1997 torna, a distanza di sei mesi, anche sul corteggiamento social di Holger Rune nei suoi confronti (qui tutti i dettagli): "Era una conversazione privata mentre preparavano le telecamere", rivela Veronika. "Non pensavo che sarebbe stata inclusa nell’episodio finale. Avevo chiesto di non farlo, ma alla fine il podcast è stato pubblicato, ed è risultato piuttosto provocatorio. Quando ho incontrato Rune nei tornei mi sono vergognata tantissimo. Volevo andare da lui e scusarmi".
