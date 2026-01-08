Hong Kong, si ferma la corsa di Sonego. Eliminata anche Cocciaretto a Auckland
Termina agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Hong Kong. Dopo il successo ottenuto al debutto sul giapponese Rei Sakamoto, l'azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone, si è arreso al cinese Juncheng Shang con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un'ora e 42 minuti di gioco. Nei quarti di finale sarà Shang ad affrontare il vincitore della sfida tra Botic Van de Zandschulp e Alexander Bublik. Per Sonego rimane qualche rimpianto soprattutto nell'andamento del secondo set, dove si era trovato avanti anche di un break prima di cedere al tie-break.
Out anche Cocciaretto
Niente da fare anche per Elisabetta Cocciaretto, eliminata agli ottavi di finale del Wta 250 di Auckland. La tennista marchigiana, che aveva iniziato il suo 2026 con la vittoria su Alycia Parks, ha lottato per oltre due ore di gioco ma alla fine si è dovuta arrendere alla polacca Magda Linette con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti.