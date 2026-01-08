Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hong Kong, si ferma la corsa di Sonego. Eliminata anche Cocciaretto a Auckland

Giornata amara per i colori azzurri nei tornei di preparazione agli Australian Open: out agli ottavi il piemontese e la marchigiana
1 min
TagsLorenzo SonegoElisabetta Cocciaretto

Termina agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Hong Kong. Dopo il successo ottenuto al debutto sul giapponese Rei Sakamoto, l'azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone, si è arreso al cinese Juncheng Shang con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un'ora e 42 minuti di gioco. Nei quarti di finale sarà Shang ad affrontare il vincitore della sfida tra Botic Van de Zandschulp e Alexander Bublik. Per Sonego rimane qualche rimpianto soprattutto nell'andamento del secondo set, dove si era trovato avanti anche di un break prima di cedere al tie-break.

Out anche Cocciaretto

Niente da fare anche per Elisabetta Cocciaretto, eliminata agli ottavi di finale del Wta 250 di Auckland. La tennista marchigiana, che aveva iniziato il suo 2026 con la vittoria su Alycia Parks, ha lottato per oltre due ore di gioco ma alla fine si è dovuta arrendere alla polacca Magda Linette con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Il tennis mondiale e Tennis&Friends al GemelliSinner e non solo: la guida completa della stagione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS