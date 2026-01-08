Hong Kong, si ferma la corsa di Sonego. Eliminata anche Cocciaretto a Auckland

Termina agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Hong Kong. Dopo il successo ottenuto al debutto sul giapponese Rei Sakamoto, l'azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone, si è arreso al cinese Juncheng Shang con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un'ora e 42 minuti di gioco. Nei quarti di finale sarà Shang ad affrontare il vincitore della sfida tra Botic Van de Zandschulp e Alexander Bublik. Per Sonego rimane qualche rimpianto soprattutto nell'andamento del secondo set, dove si era trovato avanti anche di un break prima di cedere al tie-break.