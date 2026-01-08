L'incredibile storia di Hajar Abdelkader, iscritta all'ITF di Nairobi senza saper giocare a tennis

Ha davvero dell'assurdo quanto accaduto nell' ITF di Nairobi in uno dei primi tornei della nuova stagione. In attesa di rivedere in campo giocatori del calibro di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , dalla rassegna andata in scena nella capitale kenyota è forse già arrivata quella che è la storia dell'anno. Protagonista degli eventi è Hajar Abdelkader , una ragazza di 21 anni, egiziana, che, in tabellone grazie ad una wild card, ha dato l'idea di non aver mai toccato racchetta prima di scendere in campo in quello che è stato per lei il debutto tra le professioniste.

L'incredibile storia di Abdelkader

Dopo aver ricevuto una wildcard per il torneo di Nairobi, è durata appena 37 minuti l'avventura di Abdelkader, che si è arresa alla tedesca Lorena Schaedel, numero 1026 della classifica WTA, con un nettissimo 6-0 6-0. Sono stati inoltre appena 3 i punti vinti dall'egiziana che ha anche messo a referto ben 20 doppi falli per una prestazione che è già diventata virale sui social.

A decine stanno cercando informazioni su Hajar Abdelkader. Di lei si sa pochissimo. Avendo giocato un evento ITF, anche se non ha classifica, va considerata una tennista. Il sito dell'ITF sottolinea che ha iniziato a giocare all'età di 14 e scrive che l'egiziana ha 21 anni, quindi presumibilmente è classe 2004. Come si vede anche dai video gioca con la mano destra. Scavando non si trova nulla. Quello di Nairobi è il primo torneo della sua carriera, e chissà se ne giocherà altri viene da dire amaramente.