Tsitsipas spaventa la Top 10 degli Atp: perché il suo ritorno preoccupa Sinner

Interrotto un digiuno di oltre tre anni

Dopo una stagione ricca di delusioni, nel 2026è pronto a rilanciarsi. Il tennista greco ha iniziato l'anno con tre vittorie in singolare conquistate in, l'ultima delle quali sul numero 9 del mondo. Nonostante le vittorie del suo numero uno, la Grecia non è comunque riuscita a superare gliai quarti finale, ma quello di Tsitsipas sembra già essere l'anno del riscatto. Il classe 1998 di Atene dopo un periodo di prestazioni negative era finito anche fuori dalla Top 30, ma le prime prove del 2026 potrebbero rilanciarlo come mina vagante anche ai prossimi

L'ultimo successo conquistato in United Cup ha inoltre permesso a Tsitsipas di interrompere un digiuno che durava da oltre tre anni. Il greco non vinceva infatti un match su cemento outdoor contro un top 10 da Cincinnati 2022, mentre l'ultima vittoria su un Top 10 risaliva alle Nitto Atp Finals del 2023. Per Stefanos si tratta, inoltre, del primo successo su un Top 20 dalle Olimpiadi di Parigi 2024.