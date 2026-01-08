Sinner contro Alcaraz, si riparte: diretta tv anche in chiaro per l'esibizione di Seul

ROMA - La grande attesa degli appassionati di tennis di tutto il mondo sta per finire: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a iniziare il loro 2026 , stanno per tornare in campo e lo faranno uno contro l'altro in una esibizione che promette spettacolo.

Sinner contro Alcaraz a Seul: data e orario

L'esordio stagionale dell'azzurro e dello spagnolo in vista degli Australian Open (dove Sinner difenderà il titolo e andrà a caccia del terzo trionfo di fila, mentre Alcaraz cercherà di mettere in bacheca l'unico Slam che ancora gli manca) è in programma tra due giorni (sabato 10 gennaio, alle ore 8 italiane).

Dove vedere l'esibizione in diretta tv e in streaming

L'esibizione a Seul tra i primi due giocatori del mondo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (per abbonati), ma sarà visibile anche in chiaro e gratuitamente su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). La sfida tra Sinner e Alcaraz sarà trasmessa anche in streaming su NOW (per abbonati) e su SuperTenniX (gratuita).