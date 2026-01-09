Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Sinner-Alcaraz, tutto sulla super sfida a Seul: orario, quando si gioca e quando vederla in tv 

Si avvicina l'esibizione tra Jannik e lo spagnolo: i dettagli dell'incontro che andrà in scena in Corea del Sud
2 min
sinner Alcaraz

Prova generale di dominio. Si avvicina la sfida esibizione tra Sinner e Alcaraz, in programma a Seul, la capitale della Corea del Sud. L'italiano e lo spagnolo si scaldano per entrare nel vivo della stagione, che vede l'Australian Open come il primo grande torneo con punti pesanti in palio. Dopo il botta e risposta in conferenza stampa, la sfida può essere un test per capire lo stato di forma dei due campioni del tennis.  

Sinner-Alcaraz a Seul: data e orario 

Sinner-Alcaraz è in programma a Seul alle ore 16 locali, cioè le ore 8 in italia del 10 gennaio. Si gioca con lo stadio completamente dopo sold out dopo la caccia al biglietto dei giorni scorsi. 

Dove vedere il match in tv e in streaming 

La partita si potrà vedere in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida si potrà rivedere in differita alle ore 22 su TV8. In streaming su NOW (per abbonati) e  su SuperTenniX (gratuita).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hong Kong, Musetti in semifinale Sinner e Alcaraz, botta e risposta

