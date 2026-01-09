Sinner-Alcaraz, tutto sulla super sfida a Seul: orario, quando si gioca e quando vederla in tv 

Prova generale di dominio. Si avvicina la sfida esibizione tra Sinner e Alcaraz, in programma a Seul, la capitale della Corea del Sud. L'italiano e lo spagnolo si scaldano per entrare nel vivo della stagione, che vede l'Australian Open come il primo grande torneo con punti pesanti in palio. Dopo il botta e risposta in conferenza stampa, la sfida può essere un test per capire lo stato di forma dei due campioni del tennis.