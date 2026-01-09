L'Italia rischia di perdere le ATP Finals? La frase di Abodi scioglie ogni dubbio

Quale futuro per le ATP Finals? Ha risposto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, che dopo il dl sport della scorsa estate - che vara l'ingresso di Sport e Salute nella gestione dell'evento - ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità che l'Italia perdesse l'evento. Le Nitto ATP Finals - evento che vede protagonisti gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie della stagione - si disputano a Torino dal 2021, ma l'accordo con l'Italia è fino al 2030. Negli ultimi anni si era vociferato che il torneo potesse trasferirsi a Milano, ma rimanendo sempre in Italia. Diverso invece il discorso riguardante la nuova legge sullo sport del governo Meloni, che rischia di far perdere all'Italia le ATP Finals, al punto da suscitare l’avvertimento di Andrea Gaudenzi, presidente ATP. A fare chiarezza ci ha pensato il ministro Abodi.