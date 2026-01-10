Quando torna in campo Sinner dopo l'esibizione con Alcaraz: i prossimi impegni di Jannik

È ufficialmente iniziato il 2026 tennistico di Jannik Sinner. Il numero due del mondo ha dato il via alla sua stagione con l'esibizione andata in scena all'Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, che lo ha visto protagonista insieme a Carlos Alcaraz. Dopo la preparazione svolta tra Dubai e Montecarlo, per il campione azzurro è stata l'occasione di mettere in campo per la prima volta nell'anno tutto il lavoro svolto nell'off seasone e di provare anche qualche nuova soluzione in vista degli impegni ufficiali. Ad imporsi è stato lo spagnolo, che si è aggiudicato la prima sfida dell'anno con il punteggio di 7-5 7-6(6).