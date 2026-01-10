Quando torna in campo Sinner dopo l'esibizione con Alcaraz: i prossimi impegni di Jannik
È ufficialmente iniziato il 2026 tennistico di Jannik Sinner. Il numero due del mondo ha dato il via alla sua stagione con l'esibizione andata in scena all'Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, che lo ha visto protagonista insieme a Carlos Alcaraz. Dopo la preparazione svolta tra Dubai e Montecarlo, per il campione azzurro è stata l'occasione di mettere in campo per la prima volta nell'anno tutto il lavoro svolto nell'off seasone e di provare anche qualche nuova soluzione in vista degli impegni ufficiali. Ad imporsi è stato lo spagnolo, che si è aggiudicato la prima sfida dell'anno con il punteggio di 7-5 7-6(6).
Quando torna in campo Sinner
Dopo lo spettacolo messo in mostra a Seul, per Sinner sarà tempo di volare in Australia. L'altoatesino sarà di nuovo in campo il 14 gennaio per il Million Dollar 1 Point Slam, il nuovo evento ideato da Tennis Australia che mette in palio un milione di dollari per i vincitori e che vedrà al via, oltre a tennisti dilettanti e personaggi dello spettacolo, anche lo stesso Alcaraz, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev e Jasmine Paolini. Sinner il 16 gennaio disputerà poi a Melbourne un'altra esibizione contro Felix Auger-Aliassime prima di tornare a fare finalmente sul serio con l'inizio degli Australian Open, al via dal 18 gennaio, dove l'azzurro dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.