Sinner, è già sfida ad Alcaraz: "L'obiettivo è l'Australian Open". Carlos: "Mi sono divertito"
L'antipasto di un inizio di stagione che si attende entusiasmante non potevano non servirlo loro, Alcaraz e Sinner, il numero 1 e numero 2 del mondo. A Seul, in Corea del Sud, è andato in scena il match-esibizione che ha visto trionfare lo spagnolo in due set. A margine della partita, poi, sono arrivate le parole di stima reciproca per darsi appuntamento sul serio: "È stato fantastico, lo stadio pieno, speciale vedere nuovi fans in Corea, per me è la prima volta. Abbiamo giocato questo match guardando al primo grande obiettivo che è lo slam in Australia. È stato bello il feeling con il pubblico, abbiamo giocato in un clima rilassato e tranquillo, abbiamo provato colpi diversi e mi piacerebbe tornare ancora qui. Grazie per averci seguito in questo divertente match, ora seguiamo un grande torneo a Melbourne. È stato bello cominciare l'anno con te, Carlos", queste le parole di Sinner verso il pubblico e il suo rivale in vista dell'Australian Open.
Le parole di Alcaraz
Alcaraz a fine partita invece ha dichiarato: "È stata una bella esperienza, mi è piaciuto giocare qui, ho trovato persone molto gentili che ci hanno trasmesso energia positiva. Ho apprezzato la location, tanto pubblico. In campo mi sono divertito, è stato un viaggio breve, toccata e fuga, ma spero di tornare. Abbiamo sempre bisogno del supporto, per me è necessario per cercare di dare il meglio di me, ho apprezzato molto la vicinanza e l'amore dei tifosi. Ho incontrato tante belle persone qui, non so se tornerò qui a giocare o per le vacanze".