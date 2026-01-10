Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Musetti-Bublik, finale Atp Hong Kong: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista carrarino grazie al successo ottenuto in rimonta su Andrey Rublev ha guadagnato il suo best ranking di numero 5 del mondo
2 min
TagsLorenzo MusettiAlexander Bublikatp 250 hong kong

Lorenzo Musetti è in finale all'Atp 250 di Hong Kong. Grazie al successo ottenuto in rimonta su Andrey Rublev, il tennista azzurro ha guadagnato l'ultimo atto del torneo che ha aperto il suo 2026 conquistando la certezza, a paritre da lunedì, di portarsi alla posizione numero 5 del ranking Atp. Contro Alexander Bublik, che ha invece avuto la meglio su Marcos Giron in semifinale, Musetti andrà a caccia di un titolo che manca da più di tre anni, ovvero dal torneo di Napoli del 2022.

Musetti-Bublik, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Bublik, valida per la finale dell'Atp 250 di Hong Kong è in programma domenica 11 gennaio a partire dalle ore 8:30.

I precedenti tra Musetti e Bublik

Sono tre i precedenti tra Musetti e Bublik, con il kazako avanti 2-1. L'azzurro si è però imposto nell'ultima sfida andata in scena nei quarti di finale del torneo di Stoccarda (erba) del 2024.

Dove vedere la sfida in tv

L'incontro tra Musetti e Bublik a Hong Kong sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Hong Kong, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.285 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (165 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

