Lorenzo Musetti è in finale all'Atp 250 di Hong Kong . Grazie al successo ottenuto in rimonta su Andrey Rublev , il tennista azzurro ha guadagnato l'ultimo atto del torneo che ha aperto il suo 2026 conquistando la certezza, a paritre da lunedì, di portarsi alla posizione numero 5 del ranking Atp. Contro Alexander Bublik , che ha invece avuto la meglio su Marcos Giron in semifinale, Musetti andrà a caccia di un titolo che manca da più di tre anni, ovvero dal torneo di Napoli del 2022.

Musetti-Bublik, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Bublik, valida per la finale dell'Atp 250 di Hong Kong è in programma domenica 11 gennaio a partire dalle ore 8:30.

I precedenti tra Musetti e Bublik

Sono tre i precedenti tra Musetti e Bublik, con il kazako avanti 2-1. L'azzurro si è però imposto nell'ultima sfida andata in scena nei quarti di finale del torneo di Stoccarda (erba) del 2024.

Dove vedere la sfida in tv

L'incontro tra Musetti e Bublik a Hong Kong sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Hong Kong, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.285 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (165 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)