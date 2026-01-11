Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio: battuti Rublev-Khachanov

La coppia azzura vince l'Atp 250, con Lorenzo che si riscatta dopo il ko nel singolare contro Bublik: 6-4, 2-6, 10-1 il punteggio finale
2 min
TagsmusettiSonegodoppio

HONG KONG (CINA) - Trionfo per Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel doppio dell’ATP 250 di Hong Kong, battendo in finale la coppia russa composta da Andrey Rublev e Karen Khachanov. La coppia azzurra si laurea campione del torneo asiatico dopo poco più di un'ora di gioco con il punteggio finale di 6-4, 2-6, 10-1, dominando il super tie-break finale per conquistare il titolo.

Hong Kong, Musetti si riscatta: titolo nel doppio dopo il ko nel singolare

Un riscatto per Lorenzo Musetti, che poche ore prima aveva perso la finale del torneo singolare contro Bublik. Per il tennista carrarino si chiude così la trasferta ad Hong Kong prima degli Australian Open: lascia con il titolo del doppio, la delusione per la finale del singolare e la nuova posizione da quinto nel ranking mondiale. Per Musetti è il primo titolo in doppio in carriera, mentre è il terzo per Sonego.

