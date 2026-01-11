Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Di cosa hanno parlato Sinner e Alcaraz in aereo insieme, Jannik risponde così: "In realtà..."

Dopo l'esibizione disputata a Seul, il numero uno e il numero due del mondo hanno deciso di volare sullo stesso jet privato alla volta dell'Australia
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

Dopo l'esibizione disputata a Seul nella giornata di sabato, per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è ufficialmente iniziata la spedizione australiana. Dopo il successo conquistato dallo spagnolo sull'azzurro nella sfida andata in scena in Corea del Sud, il numero uno e il numero due del mondo hanno infatti deciso di volare sullo stesso jet privato alla volta di Melbourne, dove sarà il momento di fare sul serio. Jannik e Carlos torneranno in campo il 14 gennaio per il Million Dollar 1 Point Slam, prima dell'inizio degli Australian Open, al via dal 18 gennaio.

Sinner e Alcaraz, ecco di cosa hanno parlato

Non appena atterati, Sinner e Alcaraz hanno rivelato qualche retroscena sul viaggio verso l'Australia. "È andato tutto bene, abbiamo dormito un bel po' e non abbiamo avuto tanto tempo per chiacchierare - ha confessato Jannik -. Ma è stato fantastico avere tutti e due i team sullo stesso aereo. Ci siamo appena svegliati? Sì, da poco... Io e Alcaraz diversi? È un bene per il tennis, proporre stili e personalità diverse in campo. È bellissimo dividere il campo con lui". Queste invece le parole dello spagnolo: "Entrambi spingiamo l'altro a dare il massimo, è una bella rivalità. Penso che ognuno abbia bisogno di qualcuno che lo spinga a dare il 100%. Sinner può vincere il terzo Australian Open di fila? Cercherò di fermarlo ovviamente... Ci proverò, saranno tre settimane fantastiche e speriamo di portare a casa un bel risultato".

Tutte le news di Tennis

Hong Kong, Musetti e Sonego campioni in doppioRanking Atp, cosa cambia per Musetti

