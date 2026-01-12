Wta Hobart, Cocciaretto supera il primo turno: Shimizu ko in due set
HOBART (AUSTRALIA) - Tutto facile per Elisabetta Cocciaretto che ha superato il primo turno del tabellone principale dell'"Hobart International", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), ultimo appuntamento - insieme ad Adelaide - prima degli Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. Nella notte italiana la 24enne di Fermo, n.80 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni, ha regolato all'esordio nel main draw per 6-3, 6-4, in un'ora e 23 minuti di gioco, la 27enne giapponese Ayano Shimizu, n.425 del mondo, anche lei qualificata, in quello che era il loro primo confronto diretto.
Wta Hobart, l'avversaria di Cocciaretto al secondo turno
Al secondo turno - in programma mercoledì 14 gennaio - la marchigiana affronterà la statunitense Ann Li, n.38 del ranking e quarta favorita del seeding (4-6, 7-5, 6-2 in rimonta alla connazionale Volynets, n.94 Wta): in palio c'è la qualificazione ai quarti di finale. La 25enne di King of Prussia, Pennsylvania, ha vinto in due set l'unico precedente con l'azzurra, disputato a Guangzhou lo scorso ottobre.