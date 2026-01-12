Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Wta Hobart, Cocciaretto supera il primo turno: Shimizu ko in due set© Getty Images

Wta Hobart, Cocciaretto supera il primo turno: Shimizu ko in due set

Debutto vincente per l'azzurra che si impone 6-3, 6-4 contro la qualificata giapponese dopo un'ora e 23' di partita
2 min
TagsWta HobartCocciaretto

HOBART (AUSTRALIA) - Tutto facile per Elisabetta Cocciaretto che ha superato il primo turno del tabellone principale dell'"Hobart International", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), ultimo appuntamento - insieme ad Adelaide - prima degli Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. Nella notte italiana la 24enne di Fermo, n.80 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni, ha regolato all'esordio nel main draw per 6-3, 6-4, in un'ora e 23 minuti di gioco, la 27enne giapponese Ayano Shimizu, n.425 del mondo, anche lei qualificata, in quello che era il loro primo confronto diretto.

Wta Hobart, l'avversaria di Cocciaretto al secondo turno

Al secondo turno - in programma mercoledì 14 gennaio - la marchigiana affronterà la statunitense Ann Li, n.38 del ranking e quarta favorita del seeding (4-6, 7-5, 6-2 in rimonta alla connazionale Volynets, n.94 Wta): in palio c'è la qualificazione ai quarti di finale. La 25enne di King of Prussia, Pennsylvania, ha vinto in due set l'unico precedente con l'azzurra, disputato a Guangzhou lo scorso ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cocciaretto ko a AucklandCocciaretto regola Parks

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS