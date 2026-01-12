Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare Sinner!

Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare Sinner!

Il coach di Jannik ha partecipato alle qualificazioni della bizzarra esibizione in Australia, ma è stato eliminato: nei turni successivi scenderanno in campo le stelle
Valerio Minutiello
4 min
Tagssinner

 

 

Vagnozzi avrebbe potuto sfidare Sinner sul campo in Australia. Il coach di Jannik infatti, come riportato su X da Tumaini Carayol, ha partecipato alle qualificazioni per il torneo di esibizione Million Dollar 1 Point Slam. Il torneo nei turni successivi vedrà entrare in scena anche i più grandi giocatori, con Sinner e Alcaraz favoriti. Si giocano partite di un solo punto, e il vincitore si porterà a casa un bel bottino, anche se il nome può ingannare: l’assegno in palio infatti è di un milione di dollari australiani, che equivalgono a circa 570 mila euro. Vagnozzi ha superato il primo turno, senza toccare palla: il suo avversario, Luke Saville, ha commesso doppio fallo. Nel turno successivo però, Simone è stato eliminato da Calum Puttergill, tennista professionista australiano numero 279 nel ranking. Al torneo partecipano anche amatori, ma poi scenderanno in campo i big. Tra le stelle, oltre a Jannik, ci sarà Carlos Alcaraz, la polacca Iga Swiatek, Coco Gauff. Dovrebbe partecipare anche Nick Kyrgios, e allora sì, che lo scontro in campo con Sinner sarebbe da seguire con i pop corn. Considerando che si gioca un solo punto, il suo principale detrattore potrebbe avere anche qualche chance.

 

 

Sinner, si comincia a fare sul serio

Dopo l'esibizione però, si comincerà a fare sul serio. Sinner avrà un'ultima sfida amichevole con il canadese Felix Auger-Aliassime, in programma il 16 gennaio sul campo della Rod Laver Arena: quella sarà la prova generale per gli Australian Open, che inizieranno due giorni dopo. Ovviamente Jannik sarà testa di serie numero due, e potrà incontrare il numero uno Alcaraz, soltanto in finale. Jannik ha iniziato ad allenarsi sui campi in cemento a Melbourne, con Cahill al suo fianco: il supercoach australiano starà con lui anche per questa stagione. Ieri la prima seduta a porte chiuse alla Margaret Court Arena. Domani è annunciato il suo debutto davanti al pubblico, che lo attende con ansia, per un primo allenamento sulla Rod Laver Arena a porte aperte. Alcaraz invece ha già deliziato i suoi fan, allenandosi con la canottiera dei Lakers di LeBron James, e dimostrando di essere carico nonostante il recente addio con lo storico coach Ferrero. Alcaraz a Melbourne non ha mai superato i quarti ed è l'unico Slam che gli manca. Se dovesse vincere, completerebbe il Career Grand Slam prima di Sinner, che invece deve vincere il Roland Garros per chiudere il cerchio. 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

