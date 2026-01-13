Medvedev avvisa Sinner e Alcaraz: "Quando gioco così… Le mie reazioni? Ad alcuni piacciono"
BRISBANE (Australia) - Reduce dalla vittoria nel torneo di Brisbane domenica scorsa, Daniil Medvedev si affaccia in ottima forma al primo Slam della stagione, gli Australian Open, in partenza dal 18 gennaio: "È fantastico iniziare il 2026 così. Ho fiducia, ma non penso ancora al prossimo torneo. Ho deciso di partecipare a questo evento per vincerlo e non semplicemente per preparare gli Australian Open". Il tennista russo non esclude di poter vincere lo Slam di Melbourne: "Farò del mio meglio. So che quando gioco bene, non ci sono molti giocatori in grado di battermi facilmente. La cosa più importante è giocare bene in Australia. A volte un tennista può fare la partita dell'anno contro di te, oppure puoi perdere contro Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Devo restare concentrato sul presente: è quello che ho fatto questa settimana ed è quello che cercherò di fare agli Australian Open".
Medvedev lancia la sfida
Curioso il fatto che Medvedev a Brisbane abbia vinto il 22° titolo in carriera, nel 22° torneo diverso e nella 22ª città differente: "È una storia divertente: 22 titoli in 22 città diverse. Non ho mai vinto gli Australian Open, quindi se questa striscia dovesse continuare anche a Melbourne...". Poi ha parlato del proprio carattere 'fumantino' in campo: "La cosa a cui tengo di più è rimanere fedele a me stesso. Posso arrabbiarmi e fare cose negative, ma è il mio modo di essere. Quando sbaglio, chiedo scusa. Ci sono tanti fan in giro per il mondo: ad alcuni piace il Medvedev arrabbiato e ad altri quello calmo".