martedì 13 gennaio 2026
Incredibile a Auckland: il tennista si taglia i capelli come Camoranesi ai Mondiali 2006

Ha davvero del singolare quanto accaduto nella sfida di primo turno tra Alejandro Tabilo e Camilo Ugo Carabelli, vinta dal cileno in due set
1 min
Tagscamilo ugo carabelli

Un taglio di capelli nel bel mezzo di un match? Perché no. L'ultima bizzarra trovata arriva direttamente dall'Atp 250 di Auckland nella sfida di primo turno che ha visto opposto il cileno Alejandro Tabilo, in tabellone grazie ad una wild card, all'argentino Camilo Ugo Carabelli. A conquistare il successo e il passaggio del turno è stato Tabilo, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un'ora di gioco, ma a rubare la scena è stato sicuramente quanto fatto da Carabelli durante un cambio di campo. 

Carabelli come Camoranesi nel 2006

Forse non soddisfatto della lunghezza dei capelli che oscuravano la sua visuale, durante un cambio di campo Carabelli ha deciso di darci un taglio. Si è così armato di forbici e si è improvvisato barbiere per aggiustare la sua acconciatura. Un evento che ricorda quanto accaduto al termine della finale dei Mondiali del 2006, quando Mauro Camoranesi per festeggiare il successo dell'Italia pagò pegno facendosi rasare da Massimo Oddo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

