Incredibile a Auckland: il tennista si taglia i capelli come Camoranesi ai Mondiali 2006

Un taglio di capelli nel bel mezzo di un match? Perché no. L'ultima bizzarra trovata arriva direttamente dall'Atp 250 di Auckland nella sfida di primo turno che ha visto opposto il cileno Alejandro Tabilo, in tabellone grazie ad una wild card, all'argentino Camilo Ugo Carabelli. A conquistare il successo e il passaggio del turno è stato Tabilo, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un'ora di gioco, ma a rubare la scena è stato sicuramente quanto fatto da Carabelli durante un cambio di campo.