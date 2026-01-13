Sabalenka, ecco cosa non deve fare un uomo: "Sarebbe l'ultima volta che mi vede..."

Dopo la tanta criticata Battaglia dei sessi persa in due set contro Nick Kyrgios , non poteva iniziare nel migliore dei modi il 2026 di Aryna Sabalenka . La numero uno al mondo si è confermata campionessa al Wta 500 di Brisbane dominando in lungo e in largo il torneo culminato con il successo in finale su Marta Kostyuk . Un antipasto perfetto in vista degli Australian Open , dove la bielorussa vorrà migliorare il risultato dello scorso anno quando si arrese nell'ultimo atto a Madison Keys . Per farlo potrà contare sicuramente sull'apporto del suo compagno, l'imprenditore brasiliano di origini greche Georgios Frangulis , del quale ha parlato in una recente intervista.

Sabalenka, ecco cosa non deve fare un uomo per lei

Intervenuta in un podcast, Aryna ha spiegato: "Se mai qualcuno mi proponesse di fare 50 e 50, non è che mi tirerei indietro a pagare… Semplicemente sarebbe l'ultima volta che mi vede. Piuttosto pago tutto io. Se mi dice '50 e 50′, io gli faccio: ‘Tesoro mio…'… e me ne vado, fine della storia. Non ho problemi a pagare, per carità. Da noi non esiste proprio questa cosa di dividere le spese. Comunque è sempre lui che paga".