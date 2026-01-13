Sabalenka, ecco cosa non deve fare un uomo: "Sarebbe l'ultima volta che mi vede..."
Dopo la tanta criticata Battaglia dei sessi persa in due set contro Nick Kyrgios, non poteva iniziare nel migliore dei modi il 2026 di Aryna Sabalenka. La numero uno al mondo si è confermata campionessa al Wta 500 di Brisbane dominando in lungo e in largo il torneo culminato con il successo in finale su Marta Kostyuk. Un antipasto perfetto in vista degli Australian Open, dove la bielorussa vorrà migliorare il risultato dello scorso anno quando si arrese nell'ultimo atto a Madison Keys. Per farlo potrà contare sicuramente sull'apporto del suo compagno, l'imprenditore brasiliano di origini greche Georgios Frangulis, del quale ha parlato in una recente intervista.
Sabalenka, ecco cosa non deve fare un uomo per lei
Intervenuta in un podcast, Aryna ha spiegato: "Se mai qualcuno mi proponesse di fare 50 e 50, non è che mi tirerei indietro a pagare… Semplicemente sarebbe l'ultima volta che mi vede. Piuttosto pago tutto io. Se mi dice '50 e 50′, io gli faccio: ‘Tesoro mio…'… e me ne vado, fine della storia. Non ho problemi a pagare, per carità. Da noi non esiste proprio questa cosa di dividere le spese. Comunque è sempre lui che paga".