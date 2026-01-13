Rune: "A Sinner non piaccio e a me non piace lui. Ho capito il suo segreto e quello di Alcaraz..."

Rune e il segreto di Alcaraz e Sinner

Rune prosegue: "Sinner è migliorato molto, è un giocatore molto interessante perché io credevo fosse molto simile a me prima che diventasse quello che è oggi. Gli mancava quel tocco per diventare il migliore, ma ricordo a Monaco quando si allenava ogni giorno almeno quattro ore ripetendo sempre lo stesso gesto con Vagnozzi. E lì capisci perché ha sfondato, perché ha iniziato a lavorare più seriamente. Il suo gioco non è cambiato così tanto, ma è più bravo in tutto quello che fa. Per me Jannik non ha imparato qualcosa di nuovo, ma è migliorato in tutto. Stanno facendo così bene perché sono onesti con loro stessi sui propri difetti e questo li porta a migliorare".