Rune: "A Sinner non piaccio e a me non piace lui. Ho capito il suo segreto e quello di Alcaraz..."
"Dico sempre che non c'è nessuno che è imbattibile, tutti possono battere tutti. Se trovi il modo giusto, è possibile battere questi giocatori". Quali? Rune, intervistato da Andy Murray durante il suo podcast "Andy Roddick's Served Media", fa riferimento a Sinner e Alcaraz, i due migliori tennisti del mondo. Il danese spiega anche che "ho la sensazione che a Sinner non piaccia giocare contro di me e a me non piace giocare contro di lui".
Rune e il segreto di Alcaraz e Sinner
Rune prosegue: "Sinner è migliorato molto, è un giocatore molto interessante perché io credevo fosse molto simile a me prima che diventasse quello che è oggi. Gli mancava quel tocco per diventare il migliore, ma ricordo a Monaco quando si allenava ogni giorno almeno quattro ore ripetendo sempre lo stesso gesto con Vagnozzi. E lì capisci perché ha sfondato, perché ha iniziato a lavorare più seriamente. Il suo gioco non è cambiato così tanto, ma è più bravo in tutto quello che fa. Per me Jannik non ha imparato qualcosa di nuovo, ma è migliorato in tutto. Stanno facendo così bene perché sono onesti con loro stessi sui propri difetti e questo li porta a migliorare".