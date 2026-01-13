Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rune: "A Sinner non piaccio e a me non piace lui. Ho capito il suo segreto e quello di Alcaraz..."

Il tennista danese, intervistato da Andy Murray, parla di tutto, soprattutto di Jannik e Carlos
2 min
TagssinnerAlcarazRune

"Dico sempre che non c'è nessuno che è imbattibile, tutti possono battere tutti. Se trovi il modo giusto, è possibile battere questi giocatori". Quali? Rune, intervistato da Andy Murray durante il suo podcast "Andy Roddick's Served Media", fa riferimento a Sinner e Alcaraz, i due migliori tennisti del mondo. Il danese spiega anche che "ho la sensazione che a Sinner non piaccia giocare contro di me e a me non piace giocare contro di lui".

Rune e il segreto di Alcaraz e Sinner

Rune prosegue: "Sinner è migliorato molto, è un giocatore molto interessante perché io credevo fosse molto simile a me prima che diventasse quello che è oggi. Gli mancava quel tocco per diventare il migliore, ma ricordo a Monaco quando si allenava ogni giorno almeno quattro ore ripetendo sempre lo stesso gesto con Vagnozzi. E lì capisci perché ha sfondato, perché ha iniziato a lavorare più seriamente. Il suo gioco non è cambiato così tanto, ma è più bravo in tutto quello che fa. Per me Jannik non ha imparato qualcosa di nuovo, ma è migliorato in tutto. Stanno facendo così bene perché sono onesti con loro stessi sui propri difetti e questo li porta a migliorare".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

L'allenamento di Sinner e l'abbraccio con AlcarazMedvedev avvisa Sinner e Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS