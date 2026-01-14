Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Australian Open: l'Italia con 5 teste di serie. Da Sinner alla Paolini, ecco tutti i nomi

Quattro azzurri nel torneo maschile ed una sola in quello femminile, così gli italiani si presentano al primo torneo stagionale in Australia
1 min
A pochi giorni dall'inizio del primo turno degli Australian Open, che si sono aperti il 12 gennaio con i turni di qualificazione e si concluderanno il 17, l'Italia può vantare 5 teste di serie tra il torneo maschile e quello femminile. Sono ben 4 i giocatori nel maschile ed ovviamente tra questi c'è l'ex numero 1 del mondo, Jannik Sinner. Gli altri 3 sono: Lorenzo Musetti, numero 5 al mondo, Flavio Cobolli 20° nel ranking Atp e Luciano Darderi 22°. Tra le teste di serie maschili, compaiono anche Alcaraz (che se arrivasse a scontrarsi in finale con Sinner porterebbe a 4 il numero di finali consecutive in cui si affrontano negli Slam) Djokovic e Medvedev. Nel torneo femminile, invece, l'unica italiana tra le teste di serie è Jasmine Paolini, attualmente numero 7 nel ranking Atp. Per il secondo anno di fila, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, sono le prime tre teste di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Million Dollar One Point Slam direttaTim Henman si sbilancia sul favorito

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS