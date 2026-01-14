Australian Open: l'Italia con 5 teste di serie. Da Sinner alla Paolini, ecco tutti i nomi
Quattro azzurri nel torneo maschile ed una sola in quello femminile, così gli italiani si presentano al primo torneo stagionale in Australia
A pochi giorni dall'inizio del primo turno degli Australian Open, che si sono aperti il 12 gennaio con i turni di qualificazione e si concluderanno il 17, l'Italia può vantare 5 teste di serie tra il torneo maschile e quello femminile. Sono ben 4 i giocatori nel maschile ed ovviamente tra questi c'è l'ex numero 1 del mondo, Jannik Sinner. Gli altri 3 sono: Lorenzo Musetti, numero 5 al mondo, Flavio Cobolli 20° nel ranking Atp e Luciano Darderi 22°. Tra le teste di serie maschili, compaiono anche Alcaraz (che se arrivasse a scontrarsi in finale con Sinner porterebbe a 4 il numero di finali consecutive in cui si affrontano negli Slam) Djokovic e Medvedev. Nel torneo femminile, invece, l'unica italiana tra le teste di serie è Jasmine Paolini, attualmente numero 7 nel ranking Atp. Per il secondo anno di fila, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, sono le prime tre teste di serie.