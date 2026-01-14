L'assurda inutilità del Million Dollar One Point Slam: un circo senza senso nell'era di TikTok

"Non è vero che sono inutile, posso essere usato come cattivo esempio". Chi lo avrebbe mai detto che un giorno la frase spesso utilizzata nel fumetto Beetle Bailey sarebbe finita accostata, alla perfezione, nel tennis. Il Million Dollar One Point Slam , torneo esibizione dal nome più complicato del regolamento, è un baraccone senza senso . Ci sono tutti i migliori al mondo, maschi e femmine, mischiati insieme ad amatori che stanno lì non si capisce bene per quale merito (alcuni sono attori o cantanti). E sfilano tutti sorridenti davanti ad una teca di plexiglass tipo Squid Game con dentro un milione di dollari australiani. Cosa c'entri tutto questo con il tennis è un mistero.

Un regolamento senza senso, partite che durano un reel

Si gioca in Australia e le partite durano un punto. Chi serve o riceve si decide a morra cinese. Una sola palla di servizio per i pro, due per i dilettanti. Chi sbaglia esce. Che senso ha? Non è dato sapere. È un format divertente? È difficile dirlo. Per la generazione boomer no, per le nuove generazioni forse sì. Ma il tema è un altro: non si fa in tempo a scendere in campo che si deve subito uscire perché uno scambio dura secondi, a volte decimi se si sbaglia la battuta. È un gioco pensato per (e da) tiktoker compulsivi, è il tennis nell'era dei social network dove la pazienza non è contemplata. Tutto deve durare il tempo di un reel perché sennò sai che noia. E allora eccoli i tennisti, tutti in fila in attesa di scendere in campo per una manciata di secondi e poi andarsene. Una cosa senza alcun senso. Ovviamente in questo circo ci sono personaggi che si trovano a proprio agio (ogni riferimento a Kyrgios è puramente casuale). Ma sinceramente non se ne sentiva la necessità.

Il tennis e le esibizioni che aumentano

Il tennis ormai è uno sport commercialmente al top: vende quasi quanto il calcio in termini di immagini e di sponsor. Queste esibizioni ci sono sempre state ma ora, forse, si sta esagerando. E così ecco che dopo il Six Kings Slam e la partita di esibizione pagata a peso d'oro a Seul tra Alcaraz e Sinner con i giocatori che in campo palleggiano sorridenti e spensierati, ci tocca anche il torneo dal nome impronunciabile. Dateci l'Australian Open, per cortesia. E in fretta anche.